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Чемпионат Италии
Наполи
25.01.2025 19:00 - : -
Ювентус
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Италия
25 января 2025, 03:19 | Обновлено 25 января 2025, 03:21
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Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 25 января в 19:00 по Киеву

25 января 2025, 03:19 | Обновлено 25 января 2025, 03:21
10
0
Наполи – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января на «Стадио Диего Армандо Марадона» (Сан-Паоло) пройдет матч 22-го тура Серии А, в котором «Наполи» встретится с «Ювентусом». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

Наполи

Команда провела провально прошлый сезон, не просто не защитив скудетто, но и вовсе отправившись за пределы зоны еврокубков. Из такой ямы амбициозный клуб прибыл вытаскивать Конте, который любит подобные вызовы, при наличии соответствующих финансовых возможностей. На новом месте Антонио столкнулся с бегством лидеров последних лет: уже в начале сентября, после завершения трансферного окна в Европе, в Турцию, в Галатасарай отправился Осимхен, в январе отпустили в ПСЖ Хвичу Кварацхелия. С первой потерей справились хорошо, в том числе за счет воссоединения нового наставника со своим любимцем, Лукаку - неаполитанцы вышли в группу лидеров Серии А, правда, параллельно проиграв в кубке Лацио. Зато в прошлом туре перестреляли прямого конкуренту - Аталанту.

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Ювентус

Клуб в прошлом сезоне поднялся на третье место в Серии А и в придачу выиграл кубок Италии, но это все было на фоне претензий к игре и конфликтов, которые в итоге привели к досрочному увольнению Аллегри. Массимилиано сменили на Тиаго Мотту, еще и прибавив обновление состава, что проводилось весьма жесткими методами - недавних кумиров банально выгоняли, пристраивая в любое место, не торгуясь. Кстати, в январе так же поступили и с Данило, что до этого носил капитанскую повязку. Причем не сказать чтобы обновленный вариант бьянконери так уж себя проявлял. В Суперкубке в январе сразу проиграли Милану. Да, это было первое поражение на внутренней арене, но вряд ли эта серия так уж радовала, когда практически 2/3 матчей Серии А заканчивались ничьими. В прошлом туре с теми же красно-черными получилось победить. В Лиге чемпионов с Брюгге была нулевая ничья, но, кажется, там банально экономили силы на поездку в Неаполь.

Статистика личных встреч

Партенопеи выиграли четыре из 7 крайних очных матчей при единственном поражении. В первом круге Конте со своими бывшими подопечными закончил нулевой ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев. Согласимся: они сумеют обыграть гостей из Турина (коэффициент - 2,14).

Прогноз Sport.ua
Наполи
25 января 2025 -
19:00
Ювентус
Победа Наполи 2.14 Сделать ставку
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Наполи Ювентус Наполи - Ювентус Серия A чемпионат Италии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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