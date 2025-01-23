В субботу, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А