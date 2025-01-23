Италия23 января 2025, 23:12 | Обновлено 23 января 2025, 23:13
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Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 25 января поединок 22-го тура итальянской Серии А
23 января 2025, 23:12 | Обновлено 23 января 2025, 23:13
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В субботу, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус».
Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Наполи – ЮвентусСмотреть трансляцию
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