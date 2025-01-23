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Наполи
25.01.2025 19:00 - : -
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
23 января 2025, 23:12 | Обновлено 23 января 2025, 23:13
21
0

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 25 января поединок 22-го тура итальянской Серии А

23 января 2025, 23:12 | Обновлено 23 января 2025, 23:13
21
0
Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Наполи – Ювентус

В субботу, 25 января, состоится матч 22-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Наполи» и «Ювентус».

Игра пройдет в Неаполе на стадионе имени Диего Марадоны.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Наполи – Ювентус
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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