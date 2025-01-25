Новый тренер Красных дьяволов: конфликтовал с Роналду, провалился в Наполи

Дело даже не в конфликте Доменико Тедеско с Тибо Куртуа. Конфликт этот давний. Можно сказать, «первородный». Одним из первых шагов главного тренера сборной Бельгии Тедеско было решение передать капитанскую повязку в отсутствии Кевина Де Брюйне Лукаку.

Этот шаг молодого итало-немецкого специалиста очень огорчил Куртуа. Настолько огорчил, что Тибо, желающий во что бы то ни было быть капитаном «красных дьяволов», отказался играть за национальную сборную. Причем отказался играть не только до тех пор, пока ему не вернут игрушку, извините, капитанскую повязку, а пока Тедеско не покинет сборной.

Собственно, Тибо своего дождался. И теперь страж ворот «Реала» не имеет ни формальных, ни фактических причин, чтобы не возвращаться в лагерь «красных дьяволов».

Однако, повторюсь, этот конфликт, который можно считать и локальным, и глобальным одновременно, лишь косвенно сказался на продолжительности пребывания Доменико во главе одной из лучших (совсем недавно) сборных Европы.

Как по мне, то его перспективы отработать свой контракт полностью (до лета 2026 года) изначально были призрачными. Потому что, окромя Куртуа, его не приняли и иные «сенаторы» бельгийской сборной. Для Де Брюйне и компании этот тренер не стал авторитетом. А тут еще и пересменка в сборной, и провал на Евро-2024, и провал в Лиге наций. Одним словом, более чем заслуженная отставка.

Однако бельгийская футбольная федерация не была бы собой, если бы не провернула очередной неоднозначный трюк. Преемником Тедеско в национальной сборной Бельгии стал Руди Гарсия.

Поговаривают, что бельгийцы долго выбирали между Гарсией и еще одним французом – Тьерри Анри, и в итоге выбрали бывшего тренера «Наполи». А легенде сборной Франции отказали из-за отсутствия должного опыта. Но то их дело. Имеют право.

Они действительно правы в том, что у Руди за плечами богатый опыт. Однако опыт этот насколько богатый, настолько и противоречивый.

Более того, в последнее время для выходца из Андалусии наметилась в его ремесле довольно неприятная тенденция. На двух последних рабочих местах у него был провал. Француз не совладал с «Аль-Насром» (точнее, не совладал с Криштиану Роналду, из-за конфликта с которым и был вынужден покинуть чемпионат Саудовской Аравии). А затем провалился и во главе «Наполи» в постчемпионский сезон: летом возглавил неаполитанскую команду, а в середине ноября был отправлен в отставку.

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То есть, с осени 2023-го Руди Гарсия находился без работы. До тех пор, пока его услугами не заинтересовались боссы бельгийской сборной.

И вот в этой связи – учитывая два последних по счету провала – я и позволил себе считать назначение этого наставника на столь высокий пост как минимум противоречивым.

Собственно, уже первые матчи «красных дьяволов» под руководством 60-летнего француза могут ответить на вопрос – правы ли бельгийцы, рискнувшие довериться «сбитому летчику», или нет. И настолько этот летчик является сбитым. А коль первые его официальные смотрины – аккурат в игре против нашей национальной сборной (в плей-офф Лиги наций), есть повод поговорить об этом специалисте более подробно.

***

Как было сказано выше, тренерская карьера Руди Гарсии в последнее время шла по наклонной. И в определенной степени это странно, ведь не так давно этот тренер считался одним из самых прогрессивных французских наставников. Ему прогнозировали работу в топ-клубе, но выйти на топовый уровень ему так и не удалось. Так и остался в перспективных.

Хотя начинал впечатляюще. Точнее, впечатляюще продвигался карьерной лестницей. От самых низов – к самым верхам.

Гарсия начинал тренером по физподготовке в «Сент-Этьенне». Затем перешел на работу аналитика в этом клубе, а затем – возглавил первую команду. Но сходу покорить Лигу 1 не удалось. Все завершилось плачевно, и Руди был отправлен в отставку.

Пришлось снова начинать почти что с нуля. С третьего дивизиона французского футбола: там для Руди нашлось место наставника «Дижона». А перед тем он двинул в «Валенсию» на стажировку к Рафе Бенитесу.

Похоже, стажировка прошла успешно. Во главе периферийного «Дижона» Гарсия дошел до полуфинала Кубка Франции. И повысился в классе: его команда вышла во второй по силе дивизион.

Затем в том втором дивизионе Руди рулил «Ле Маном», с которым снова вышел в полуфинал национального Кубка. И вот затем уже был качественный шаг вперед. Не шаг даже, а прыжок: Гарсию пригласили в «Лилль» – в команду, в которой прошли его лучшие годы в качестве футболиста. И как раз в этой команде Гарсия и утвердился впоследствии в том самом амплуа «прогрессивного и перспективного».

Хотя все могло быть иначе. Руди Гарсия провел во главе «догов» один сезон, а затем подал в отставку. Для «позднего» Гарсии такой шаг нехарактерен: как правило, его отправляли восвояси, а не он сам уходил.

Причиной, толкнувшей Руди на столь радикальный шаг, стал конфликт с одним из директоров «Лилля». Однако после того, как в конфликт вмешался президент клуба, Гарсия вернулся. И спустя год сделал почти невероятное: «Лилль» стал чемпионом Франции впервые за более чем пятьдесят лет. К тому же, «доги» в том сезоне выиграли и национальный Кубок.

Однако в дальнейшем повторить этот успех Гарсии не удалось. Те два титула 2011 года – его единственные достижения в тренерской карьере.

Далее у «Лилля» начался спад. Оно и неудивительно, ведь клуб распродал почти всех своих звезд во главе с Эденом Азаром. Кстати, Азар-старший называл Руди Гарсию не иначе, как своим «футбольным отцом».

После шестого места в Лиге 1 (спустя два года после чемпионского сезона) Гарсия покинул «Лилль». Не по своей воле. Однако в тот раз он совсем недолго оставался без работы. Прогрессивного тренера заметила вся футбольная Европа. И он оказался в «Роме», став первым французским тренером в истории серии А.

Начало – отличное: второе место. В следующем сезоне – Руди снова вице-чемпион Италии. После чего спад. Его уволили в третий сезон работы с «волками». После первого круга, по итогам которого его команда шла на пятом месте.

Далее было возвращение во Францию. В «Олимпик». Сначала в марсельский, затем лионский. Главное его достижение на «Велодроме» – выход в финал Лиги Европы. Правда, тот финал был крепко проигран «Атлетико» (0:3).

Во главе «Лиона» Гарсия добрался до полуфинала Лиги чемпионов, оставив за бортом турнира «Ювентус» и «Манчестер Сити» (в 2020 году).

Однако из обоих «Олимпиков» его увольняли по причине нерешения турнирной задачи.

И вот после полуфинала ЛЧ с «Лионом» Гарсия и оказался в «Аль-Насре». И пошло дальше все через «Аль-Наср»…

Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия в свое время не сработался с Криштиану Роналду

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То есть, можем несмело утверждать, что по-настоящему топовым тренером Руди Гарсия так и не стал. И вряд ли уже станет, учитывая его возраст. У него были хорошие предпосылки войти в когорту избранных, но в силу тех или иных причин ему это не удалось. Частично не удалось по причине склочного характера. Руди умудрялся воевать со всеми: и с судьями, и с коллегами, и с болельщиками. Не говоря уже о руководстве клубов, в которых работал.

Такое его поведение объясняется просто: тренер пытался отвести от огня критики своих игроков, беря этот огонь полностью на себя. Что-то вроде раннего Моуринью. Да и позднего тоже. Хотя конфликт с Кришем из этой парадигмы выпадает.

А еще у него не получалось по причине излишней догматичности. 4-3-3, ну, в лучшем случае, 4-2-3-1, и хоть ты тресни. И пускай весь мир подождет.

Мир ждать не захотел. Мир не захотел ждать, пока Гарсия научится подстраиваться под оппонента, когда научиться вносить коррективы по ходу игры. Если игра не шла, то его команды летели по всем статьям.

Его «Рома» проигрывала «Барсе» 1:6, а «Баварии» – и вовсе 1:7. Его «Марсель» проигрывал «ПСЖ» 1:5, а «Монако» – 1:6. Против более слабых соперников (или равных) его формула отменно работала. Но когда соперник оказывался выше классом и, еще более показательно, мог подстроиться под футбол Гарсии, то тогда его команды выглядели мальчиками для битья, не зная, как отобрать мяч, и как начать атаку, не потеряв этот мяч после первого же касания.

В «Лионе» Гарсия изменил себе: впервые отошел от 4-3-3. И пришел к 3-5-2. И был вознагражден тем дивным сезоном в ЛЧ, когда переиграл и «Юве» Сарри, и «МанСити» Пепа.

Возможно, Европа бы и дождалась перерождения перспективного тренера Руди Гарсии в топового тренера. Но Гарсия купился на щедрые чаевые «Аль-Насра». И все то, что было нажито непосильным трудом, пропало.

Но это отнюдь не значит, что он плохой тренер. Как для болельщика сборной Украины, то лучше бы бельгийцами до сих пор руководил Тедеско…