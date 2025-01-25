Тай-брейк на 34 очка и 3 часа битвы. Известны чемпионы Aus Open 2025 в паре
Харри Хелиеваара и Генри Паттен в трех сетах одолели тандем Симоне Болелли / Андре Вавассори
25 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 были определены чемпионы парного разряда в мужской сетке.
Харри Хелиеваара (Финляндия) и Генри Паттен (Великобритания) в трех сетах переиграли тандем Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) за 3 часа и 7 минут. В первой партии тай-брейк завершился со счетом 18:16 в пользу итальянцев!
Australian Open 2025. Пары. Финал
Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) – 7:6 (18:16), 6:7 (5:7), 3:6
Это была третья встреча тандемов. Финско-британский дуэт одержал вторую победу в очных противостояниях.
В 2024 году Харри и Генри выиграли трофей на Уимблдоне. АО-25 стал для них 20-м совместным турниром, на их счету также два трофея АТР и один челленджер.
Видеообзор матча Болели / Вавассори – Хелиеваара / Паттен
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