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Australian Open
25 января 2025, 20:23 | Обновлено 25 января 2025, 20:33
1137
0

Тай-брейк на 34 очка и 3 часа битвы. Известны чемпионы Aus Open 2025 в паре

Харри Хелиеваара и Генри Паттен в трех сетах одолели тандем Симоне Болелли / Андре Вавассори

25 января 2025, 20:23 | Обновлено 25 января 2025, 20:33
1137
0
Тай-брейк на 34 очка и 3 часа битвы. Известны чемпионы Aus Open 2025 в паре
Getty Images/Global Images Ukraine. Генри Паттен и Харри Хелиеваара

25 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 были определены чемпионы парного разряда в мужской сетке.

Харри Хелиеваара (Финляндия) и Генри Паттен (Великобритания) в трех сетах переиграли тандем Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) за 3 часа и 7 минут. В первой партии тай-брейк завершился со счетом 18:16 в пользу итальянцев!

Australian Open 2025. Пары. Финал

Симоне Болелли (Италия) / Андреа Вавассори (Италия) – Харри Хелиеваара (Финляндия) / Генри Паттен (Великобритания) – 7:6 (18:16), 6:7 (5:7), 3:6

Это была третья встреча тандемов. Финско-британский дуэт одержал вторую победу в очных противостояниях.

В 2024 году Харри и Генри выиграли трофей на Уимблдоне. АО-25 стал для них 20-м совместным турниром, на их счету также два трофея АТР и один челленджер.

Видеообзор матча Болели / Вавассори – Хелиеваара / Паттен

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Харри Хелиеваара Симоне Болелли Андреа Вавассори Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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