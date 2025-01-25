Украина. Премьер лига25 января 2025, 12:03 |
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Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
По информации Игоря Бурбаса глава УАФ получает 50 тысяч долларов в месяц
25 января 2025, 12:03 |
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Украинский журналист Игорь Бурбас рассекретил официальную зарплату главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Журналист назвал солидную сумму.
«Правда ли, что зарплата Андрея Шевченко составляет около 50 тысяч долларов?» – лаконично намекнул Бурбас.
Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года, сменив на этом посту Андрея Павелко, отстраненного от этой должности в конце зимы 2023-го.
Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА.
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Як то він заробляє менше ніж його колєга Серьожа, чи той певно ділиться з ним за те шо сидить в збірній
ну и что? он все на дроны отдает
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