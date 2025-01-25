Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 12:03 |
1609
2

Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ

По информации Игоря Бурбаса глава УАФ получает 50 тысяч долларов в месяц

25 января 2025, 12:03 |
1609
2
Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Украинский журналист Игорь Бурбас рассекретил официальную зарплату главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Журналист назвал солидную сумму.

«Правда ли, что зарплата Андрея Шевченко составляет около 50 тысяч долларов?» – лаконично намекнул Бурбас.

Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года, сменив на этом посту Андрея Павелко, отстраненного от этой должности в конце зимы 2023-го.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА.

По теме:
Источник: Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где Украина сыграет гостевой матч против Бельгии
Источник: Александрия подпишет экс-защитника Динамо
Андрей Шевченко Игорь Бурбас зарплаты Украинская ассоциация футбола
Олег Вахоцкий Источник: Игорь Бурбас
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Бокс | 25 января 2025, 07:00 8
Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен
Иноуэ в третий раз защитил статус абсолюта. Кореец Ким был уничтожен

Впереди – поединки в США

Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Футбол | 25 января 2025, 08:39 0
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент

Наибольшее признание досталось Роберту Левандовски

В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
Теннис | 24.01.2025, 13:35
В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
В Мельбурне определен второй финалист Australian Open 2025
Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Футбол | 25.01.2025, 12:29
Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Есть офферы. Защитник сборной Украины ведет переговоры с английским клубом
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Футбол | 24.01.2025, 18:57
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Samuel
Як то він заробляє менше ніж його колєга Серьожа, чи той певно ділиться з ним за те шо сидить в збірній
Ответить
0
Gargantua81
ну и что?  он все на дроны отдает
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
ФОТО. Жена тренера Динамо занялась боксом, но все говорят про её формы
23.01.2025, 09:56 18
Футбол
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
24.01.2025, 19:53 15
Футбол
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
Только одна теннисистка выигрывала сет 6:0 на слэмах у Свентек и Соболенко
23.01.2025, 14:24 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем