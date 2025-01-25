Приличная сумма. Источник рассекретил зарплату Шевченко в УАФ

Украинский журналист Игорь Бурбас рассекретил официальную зарплату главы Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко. Журналист назвал солидную сумму.

«Правда ли, что зарплата Андрея Шевченко составляет около 50 тысяч долларов?» – лаконично намекнул Бурбас.

Шевченко возглавил УАФ в январе 2024 года, сменив на этом посту Андрея Павелко, отстраненного от этой должности в конце зимы 2023-го.

Ранее сообщалось, что глава УАФ Андрей Шевченко выдвинул свою кандидатуру в Исполком УЕФА.