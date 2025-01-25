Молодежные турниры25 января 2025, 06:05 | Обновлено 25 января 2025, 07:16
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ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19. Жданов рассказал о восстановлении от травмы
Команда Игоря Костюка ведет подготовку к матчу Юношеской лиги УЕФА
25 января 2025, 06:05 | Обновлено 25 января 2025, 07:16
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Команда Динамо U-19 под руководством Игоря Костюка продолжает подготовку к возобновлению второй части сезона.
На сборах в Турции юноши ежедневно работают, чтобы качественно подготовиться к игре с Аталантой в Юношеской лиге УЕФА.
Во время тренировки «бело-синих» комментарий дал вингер Денис Жданов, вернувшийся к тренировкам после травмы.
ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19. Жданов рассказал о восстановлении от травмы
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