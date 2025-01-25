Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19. Жданов рассказал о восстановлении от травмы
Молодежные турниры
25 января 2025, 06:05 | Обновлено 25 января 2025, 07:16
155
0

ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19. Жданов рассказал о восстановлении от травмы

Команда Игоря Костюка ведет подготовку к матчу Юношеской лиги УЕФА

25 января 2025, 06:05 | Обновлено 25 января 2025, 07:16
155
0
ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19. Жданов рассказал о восстановлении от травмы
ФК Динамо. Денис Жданов

Команда Динамо U-19 под руководством Игоря Костюка продолжает подготовку к возобновлению второй части сезона.

На сборах в Турции юноши ежедневно работают, чтобы качественно подготовиться к игре с Аталантой в Юношеской лиге УЕФА.

Во время тренировки «бело-синих» комментарий дал вингер Денис Жданов, вернувшийся к тренировкам после травмы.

ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19. Жданов рассказал о восстановлении от травмы

По теме:
ФОТО. Тренировка Шахтера. Горняки вернулись в лагерь в Турции
ФОТО. Тренировка Динамо в Турции. Теория и практика, игра в теннисбол
ВИДЕО. Бражко – в общей группе. Тренировка Динамо с игрой на выбивание
Динамо Киев тренировка учебно-тренировочные сборы Динамо Киев U-19 Денис Жданов восстановление Игорь Костюк чемпионат Украины по футболу U-19 Юношеская лига УЕФА видео
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Борюсь за шанс». Беседин хочет вернуться в сборную Украины
Футбол | 25 января 2025, 08:17 0
«Борюсь за шанс». Беседин хочет вернуться в сборную Украины
«Борюсь за шанс». Беседин хочет вернуться в сборную Украины

Артем заявил, что попасть в национальную команду будет сложно

Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Футбол | 24 января 2025, 08:19 9
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн

Винисиус Жуниор готовится к трансферу в Саудовскую Аравию

Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Футбол | 25.01.2025, 07:53
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Футбол | 24.01.2025, 09:07
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Началась продажа билетов на футзальный матч отбора ЧЕ Украина – Германия
Футзал | 25.01.2025, 06:12
Началась продажа билетов на футзальный матч отбора ЧЕ Украина – Германия
Началась продажа билетов на футзальный матч отбора ЧЕ Украина – Германия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
Джордж ФОРМАН: «Знаете, чего Майк Тайсон боялся больше всего?»
24.01.2025, 00:33
Бокс
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
24.01.2025, 19:53 15
Футбол
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
«Я такие деньги..» Богачук рассказал, сколько получил за бой с чемпионом ОИ
24.01.2025, 04:15
Бокс
Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»
Александр ГВОЗДИК: «Вопрос о моем следующем поединке очень болезненный»
23.01.2025, 10:00
Бокс
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 2
Бокс
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
Вызов от шейхов. Лидер Динамо согласовал контракт с саудовским клубом
23.01.2025, 18:55 334
Футбол
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем