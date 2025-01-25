Команда Динамо U-19 под руководством Игоря Костюка продолжает подготовку к возобновлению второй части сезона.

На сборах в Турции юноши ежедневно работают, чтобы качественно подготовиться к игре с Аталантой в Юношеской лиге УЕФА.

Во время тренировки «бело-синих» комментарий дал вингер Денис Жданов, вернувшийся к тренировкам после травмы.

ВИДЕО. Подготовка Динамо U-19. Жданов рассказал о восстановлении от травмы