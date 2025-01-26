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Англия
26 января 2025, 02:44 |
116
0

«Я не изменю наш подход». Ираола – после матча с Ноттингемом

Испанский коуч прокомментировал победу своей команды

26 января 2025, 02:44 |
116
0
«Я не изменю наш подход». Ираола – после матча с Ноттингемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андони Ираола

В субботу, 25 января, прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ноттингем Форест».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Коуч хозяев поля Андони Ираола дал несколько комментариев после того, как его команда не оставила шансов «лесникам», разгромив их со счетом 5:0.

«В большинстве последних матчей они выигрывали первый тайм, а затем игра становилась такой, какой они хотели. Гол Джастина (прим. – Клюйверта) в начале помог нам, и игра стала складываться для нас лучше».

«Я думаю, что он (прим. – Уаттара) был очень хорош в четырех матчах, которые он провел в качестве девятого номера. Помимо голов, он играл хорошо. Он был угрозой сзади, и даже выходя вперед, он может связать игру. Это хорошо для него, потому что мы можем использовать его на разных позициях, и это хорошо для его минут и для его шансов сыграть».

«Я думаю, мы не собираемся меняться. Мы принимаем игру за игрой. На следующей неделе нас ждет более сложная игра против «Ливерпуля». Мы находимся на хорошем ходу, но нам не хватает игроков, поэтому мы попытаемся немного перегруппироваться и постараемся восстановить хотя бы еще одного игрока. Я не собираюсь менять наш подход».

В «Борнмуте» играет украинский защитник Илья Забарный.

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Забарного за матч с «Ноттингем Форест».

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Андони Ираола Борнмут Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу пресс-конференция Ливерпуль Данго Уаттара Джастин Клюйверт
Данііл Киріяка Источник: BBC
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