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Англия
25 января 2025, 19:32 | Обновлено 25 января 2025, 19:33
1433
0

Поучаствовал в разгроме. Известна оценка Забарного з матч с Ноттингемом

Илья Забарный провел на поле весь матч

25 января 2025, 19:32 | Обновлено 25 января 2025, 19:33
1433
0
Поучаствовал в разгроме. Известна оценка Забарного з матч с Ноттингемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 25 января, прошел матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Ноттингем Форест».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля не оставили шансов «лесникам», разбив их со счетом 5:0.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился, получил желтую карточку. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 7.3 балла из 10 возможных, а WhoScored дал Илье оценку в 7.7 балла из все тех же 10 возможных. Лучшим игроком по версии обоих порталов был признан Данго Уаттара, на его счету 3 мяча и оценки 9.4 и 9.8 соотвественно.

Ранее сообщалось о том, что невероятный «Борнмут» разбил «Ноттингем».

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Илья Забарный Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Ноттингем Форест Борнмут оценки Данго Уаттара WhoScored SofaScore
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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