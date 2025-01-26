ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на ошибку Хусанова и победу над Челси

В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.

После матча коуч «горожан» Жузеп Гвардиола дал пресс-конференцию. Вот основные тезисы: