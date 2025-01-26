25.01.2025 19:30 – FT 3 : 1
Англия26 января 2025, 02:03 | Обновлено 26 января 2025, 02:04
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ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на ошибку Хусанова и победу над Челси
Жузеп Гвардиола дал довольно позитивные комментарии
26 января 2025, 02:03 | Обновлено 26 января 2025, 02:04
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В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Челси». Встреча завершилась победой хозяев поля со счетом 3:1.
После матча коуч «горожан» Жузеп Гвардиола дал пресс-конференцию. Вот основные тезисы:
- «Я думал о том, что это не лучшее начало (прим. – дебютные минуты от Хусанова). Он усвоит этот урок, он очень молодой и это не лучшее начало, он играл против Палмера и Джексона».
- «Палмер – голевая машина».
- «Я не скажу, что наш камбэк невероятен, но мы завладели инициативой, завладели мячом».
- «Игроки еще не привыкли к Мармушу».
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Чуквунонсо Мадуэке (Челси).
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