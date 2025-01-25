Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025
Australian Open
25 января 2025, 15:16 | Обновлено 25 января 2025, 15:53
325
4

Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025

Поединок состоится 26 января, ориентировочное время начала игры – 10:30 по Киеву

25 января 2025, 15:16 | Обновлено 25 января 2025, 15:53
325
4
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025
Коллаж Sport.ua

26 января на Aus Open состоится финал в мужском одиночном разряде, за титул сразятся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Александр Зверев (Германия, ATP 2). Матч состоится в 10:30 по киевскому времени.

Янник Синнер

Когда в финал попадает первая ракетка мира, это однозначно не считается сенсацией, однако, в таком виде спорта всегда нужно показывать свой высокий класс. Синнер заслуженно дошел до решающей битвы турнира, отдав всего две партии.

Перечислять всех соперников итальянца нет смысла, самые сильные оппоненты были начиная с четвертого круга, так как все они входили в топ-20. Самым сложным можно считать матч против Хольгера Руне (13), хотя тренер Синнера тогда нарекал на плохое самочувствие своего подопечного и жару.

Впечатляюще выглядел Янник в двух последних матчах, где он не оставил шансов сначала австралийцу Алексу Де Минауру (8) – 6:3, 6:2, 6:1, особых проблем не создал в полуфинале и Бен Шелтон (20) – 7:6, 6:2, 6:2. Если немного углубиться в статистику, будет понятно, насколько хорош этот парень на харде – 56 побед в 59 матчах на искусственном покрытии.

Синнер действующий победитель австралийского мейджора, до защиты титула остался один матч, хотя соперник в финале не из проходных. Нет какого-то статистического показателя, чтоб понять, за счет чего этот рыжий парень возглавляет мировой рейтинг, его надо видеть на корте. Янник очень силен в обороне. Иногда кажется, что нет мяча, который он не может достать. Интересен показатель выигранных мячей на своей второй подаче – больше 60% в среднем, а в некоторых встречах даже 80%. Застать его врасплох сложно. За шесть матчей теннисист провел на корте чуть больше 15 часов, что совсем немного.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Александр Зверев

Немецкий теннисист – вторая ракетка мира, вроде бы выход в финал не должен считаться сенсацией, но все-таки он ни разу не брал шлем, поэтому имеет еще одну возможность закрыть данный гештальт. Для Зверева это уже третий финал мейджора. Интересно, что в предыдущих проигранных финалах он вел 2:0 по сетам против Тима на US Open 2020 и на Ролан Гаррос 2024 против Алькараса 2:1, однако проигрывал в пяти партиях.

Спортсмен уже выигрывал Итоговый турнир, Олимпиаду, выигрыш шлема последняя вершина, которая не может покориться. Зверев в расцвете сил, ему 27 лет, хотя он давно и стабильно играет на топ-уровне. В полуфинале спортсмен прошел Джоковича, хотя это громко сказано, удалось выиграть у легендарного серба первый сет на тай-брейке, после чего соперник снялся.

Зверев провел на корте где-то на полчаса меньше предстоящего соперника, но только благодаря тому, что в последнем матче провел всего один сет. Если разобрать статистику, теннисист проигрывал по виннерсам на этом турнире Томми Полу и малоизвестному Фирнли, но в тех матчах соперники на порядок чаще ошибались.

Больших испытаний на этом турнире у немца не было, выигранные матчи у Умбера и Пола в четырех сетах не были невероятно сложными. Сильной стороной Зверева является подача, первый мяч в последних матчах летит в среднем со скоростью 207 км в час, а второй где-то 170 км, что тоже весьма быстро. Возможно, настало время и место, выиграть первый шлем. Да, соперник силен, да, первая ракетка мира, но этого Зверева точно не напугать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Личные встречи

В очных противостояниях лидирует Зверев – 4:2, преимущество у немца и в матчах на харде – 3:1. Последний раз теннисисты пересекались в прошлом году, тогда они выдали отличный матч в полуфинале турнира Цинциннати – 7:6, 5:7, 7:6.

Прогноз

Это будет знатная битва двух сильных теннисистов, которые находятся на вершине рейтинга. Букмекеры отдают предпочтение Синнеру, на него можно поставить с коэффициентом 1,37, при этом очевидно, что у Зверева будут шансы на победу, его успех оценивается в 3,3. Вполне возможно, что теннисисты будут стабильны на своей подаче, поэтому можно ждать затяжного матча, ставка на тотал больше 38,5 геймов за 1,78 выглядит проходимой.

Прогноз Sport.ua
Янник Синнер
26.01.2025 -
10:30
Александр Зверев
Тотал геймов больше 38.5 1.78 Сделать ставку
По теме:
Лос-Анджелес Клипперс – Милуоки Бакс. Прогноз и анонс на матч НБА
Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Янник Синнер Александр Зверев прогнозы прогнозы на теннис Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Футбол | 25 января 2025, 03:07 0
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере
Луис Суарес ответил, кто был его самым тяжелым соперником в карьере

Именитый уругвайский нападающий выделил Тиаго Силву и Серхио Рамоса

Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Футбол | 25 января 2025, 08:39 0
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент

Наибольшее признание досталось Роберту Левандовски

Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Футбол | 24.01.2025, 18:57
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Клаудио РАНЬЕРИ: «Он слишком долго держал мяч. Просил же его так не делать»
Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Теннис | 25.01.2025, 08:01
Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Букмекеры оценили шансы Киз одолеть Соболенко в финале Australian Open 2025
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Загнала в стойло. Видеообзор финала Aus Open
Теннис | 25.01.2025, 13:46
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Загнала в стойло. Видеообзор финала Aus Open
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Загнала в стойло. Видеообзор финала Aus Open
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Згоден з автором, що поєдинок буде довготривалим. Обидва тенісисти гідні перемоги. Але особисто я вболіватиму за Сіннера. Хоч Звєрєв і переважає в особистих зустрічах
Ответить
+1
Saar
Німець!? А коли це особа за іншою національністю, отримуючи громадянство (іншої країни) в даному випадку Німеччини, стає "німцем"!??????? Німець - це національність.
В даному випадку: як була ця мразіна моска..ем, так моска..м і залишився!
Сіннеру перемоги!
Ответить
0
PullBen
Думаю Звєрєв виграє у фіналі незважаючи на те, що його противником буде Сіннер. Хоча супротивник Александра вище у рейтингу але статистика особистих зустрічей на його стороні
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
Решение принято. Анчелотти меняет состав мадридцев на топ-матчи
24.01.2025, 09:08
Футбол
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
На фоне слухов об Аравии. Винисиус определился с будущим клубом
23.01.2025, 09:39
Футбол
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
23.01.2025, 15:47
Теннис
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
23.01.2025, 18:55
Биатлон
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
Таблица Лиги Европы. Итоги дня: британское дерби, кто вышел в плей-оф
24.01.2025, 06:23 15
Футбол
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
Тайсон – третий. Составлен рейтинг лучших американских боксеров в истории
23.01.2025, 17:47 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем