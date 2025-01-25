26 января на Aus Open состоится финал в мужском одиночном разряде, за титул сразятся Янник Синнер (Италия, ATP 1) и Александр Зверев (Германия, ATP 2). Матч состоится в 10:30 по киевскому времени.

Янник Синнер

Когда в финал попадает первая ракетка мира, это однозначно не считается сенсацией, однако, в таком виде спорта всегда нужно показывать свой высокий класс. Синнер заслуженно дошел до решающей битвы турнира, отдав всего две партии.

Перечислять всех соперников итальянца нет смысла, самые сильные оппоненты были начиная с четвертого круга, так как все они входили в топ-20. Самым сложным можно считать матч против Хольгера Руне (13), хотя тренер Синнера тогда нарекал на плохое самочувствие своего подопечного и жару.

Впечатляюще выглядел Янник в двух последних матчах, где он не оставил шансов сначала австралийцу Алексу Де Минауру (8) – 6:3, 6:2, 6:1, особых проблем не создал в полуфинале и Бен Шелтон (20) – 7:6, 6:2, 6:2. Если немного углубиться в статистику, будет понятно, насколько хорош этот парень на харде – 56 побед в 59 матчах на искусственном покрытии.

Синнер действующий победитель австралийского мейджора, до защиты титула остался один матч, хотя соперник в финале не из проходных. Нет какого-то статистического показателя, чтоб понять, за счет чего этот рыжий парень возглавляет мировой рейтинг, его надо видеть на корте. Янник очень силен в обороне. Иногда кажется, что нет мяча, который он не может достать. Интересен показатель выигранных мячей на своей второй подаче – больше 60% в среднем, а в некоторых встречах даже 80%. Застать его врасплох сложно. За шесть матчей теннисист провел на корте чуть больше 15 часов, что совсем немного.

Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Александр Зверев

Немецкий теннисист – вторая ракетка мира, вроде бы выход в финал не должен считаться сенсацией, но все-таки он ни разу не брал шлем, поэтому имеет еще одну возможность закрыть данный гештальт. Для Зверева это уже третий финал мейджора. Интересно, что в предыдущих проигранных финалах он вел 2:0 по сетам против Тима на US Open 2020 и на Ролан Гаррос 2024 против Алькараса 2:1, однако проигрывал в пяти партиях.

Спортсмен уже выигрывал Итоговый турнир, Олимпиаду, выигрыш шлема последняя вершина, которая не может покориться. Зверев в расцвете сил, ему 27 лет, хотя он давно и стабильно играет на топ-уровне. В полуфинале спортсмен прошел Джоковича, хотя это громко сказано, удалось выиграть у легендарного серба первый сет на тай-брейке, после чего соперник снялся.

Зверев провел на корте где-то на полчаса меньше предстоящего соперника, но только благодаря тому, что в последнем матче провел всего один сет. Если разобрать статистику, теннисист проигрывал по виннерсам на этом турнире Томми Полу и малоизвестному Фирнли, но в тех матчах соперники на порядок чаще ошибались.

Больших испытаний на этом турнире у немца не было, выигранные матчи у Умбера и Пола в четырех сетах не были невероятно сложными. Сильной стороной Зверева является подача, первый мяч в последних матчах летит в среднем со скоростью 207 км в час, а второй где-то 170 км, что тоже весьма быстро. Возможно, настало время и место, выиграть первый шлем. Да, соперник силен, да, первая ракетка мира, но этого Зверева точно не напугать.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зверев

Личные встречи

В очных противостояниях лидирует Зверев – 4:2, преимущество у немца и в матчах на харде – 3:1. Последний раз теннисисты пересекались в прошлом году, тогда они выдали отличный матч в полуфинале турнира Цинциннати – 7:6, 5:7, 7:6.

Прогноз

Это будет знатная битва двух сильных теннисистов, которые находятся на вершине рейтинга. Букмекеры отдают предпочтение Синнеру, на него можно поставить с коэффициентом 1,37, при этом очевидно, что у Зверева будут шансы на победу, его успех оценивается в 3,3. Вполне возможно, что теннисисты будут стабильны на своей подаче, поэтому можно ждать затяжного матча, ставка на тотал больше 38,5 геймов за 1,78 выглядит проходимой.