ГВАРДИОЛА: «Должен выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним»
Жузеп на пресс-конференции заявил о языковом барьере с Абдукодиром Хусановым
Главный тренер английского гранда Манчестер Сити Жузеп Гвардиола на пресс-конференции после матча 23-го тура АПЛ 2024/25 против Челси (3:1) рассказал о языком барьере с 20-летним узбекским защитником Абдукодиром Хусановым:
«Что ж, мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним... Он не говорит по-английски!»
В поединке против пенсионеров Хусанов впервые вышел в составе горожан. На 3-й минуте он привез гол в ворота своей команды, а на 54-й Гвардиола заменил его на Джона Стоунза.
Ман Сити подписал Хусанова из французского Ланса за 40 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы.
😄🇺🇿 Pep Guardiola when asked if he considered substituting Abdukodir Khusanov after 5 mins: “Well, I have to learn Russian or Uzbek to communicate with him...”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 25, 2025
“He doesn’t speak English!”. pic.twitter.com/TtTBRJv2Ob
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