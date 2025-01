ГВАРДИОЛА: «Должен выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним»

Главный тренер английского гранда Манчестер Сити Жузеп Гвардиола на пресс-конференции после матча 23-го тура АПЛ 2024/25 против Челси (3:1) рассказал о языком барьере с 20-летним узбекским защитником Абдукодиром Хусановым:

«Что ж, мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним... Он не говорит по-английски!»

В поединке против пенсионеров Хусанов впервые вышел в составе горожан. На 3-й минуте он привез гол в ворота своей команды, а на 54-й Гвардиола заменил его на Джона Стоунза.

Ман Сити подписал Хусанова из французского Ланса за 40 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы.

😄🇺🇿 Pep Guardiola when asked if he considered substituting Abdukodir Khusanov after 5 mins: “Well, I have to learn Russian or Uzbek to communicate with him...”.



