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  4. ГВАРДИОЛА: «Должен выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним»
Англия
26 января 2025, 00:09 |
842
5

ГВАРДИОЛА: «Должен выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним»

Жузеп на пресс-конференции заявил о языковом барьере с Абдукодиром Хусановым

26 января 2025, 00:09 |
842
5
ГВАРДИОЛА: «Должен выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Абдукодир Хусанов

Главный тренер английского гранда Манчестер Сити Жузеп Гвардиола на пресс-конференции после матча 23-го тура АПЛ 2024/25 против Челси (3:1) рассказал о языком барьере с 20-летним узбекским защитником Абдукодиром Хусановым:

«Что ж, мне придется выучить русский или узбекский, чтобы общаться с ним... Он не говорит по-английски!»

В поединке против пенсионеров Хусанов впервые вышел в составе горожан. На 3-й минуте он привез гол в ворота своей команды, а на 54-й Гвардиола заменил его на Джона Стоунза.

Ман Сити подписал Хусанова из французского Ланса за 40 миллионов евро. Также предусмотрены бонусы.

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Абдукодир Хусанов Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Сити - Челси Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AndiM
Дебіл бл.
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+1
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ulefka
Де вони це чудо найшли ахахаххахахаха це ж треба так лоханутись))
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0
Diesel
Буде видно по грі. МС не купує кого попало
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0
Iigor6583
Інтересно, хто його впарив МанСіті ? Чергова "звязда".
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0
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