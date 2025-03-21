«Мы пройдем». Гарсия сделал самоуверенное заявление после игры с Украиной
Главный тренер бельгийцев верит в свою команду
Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия верит в успех своих подопечных в противостоянии с национальной командой Украины в плей-офф Лиги наций несмотря на поражение в первом матче со счетом 1:3.
«Нам было трудно войти в игру в первые 5-10 минут. Но потом мне показалось, что мы взяли ситуацию под свой контроль.
Тот гол, когда они сравняли счет... Я думаю, что после этого мы были недостаточно сильными в психологическом плане. Во втором тайме соперник выглядел намного свежее нас.
Несомненно, мы – великая команда, и в воскресенье мы пройдем квалификацию», – цитирует главного тренера бельгийцев Voetbal Primeur.
Ранее Гарсия рассказал, почему выиграла Украина.
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