«Мы пройдем». Гарсия сделал самоуверенное заявление после игры с Украиной

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия верит в успех своих подопечных в противостоянии с национальной командой Украины в плей-офф Лиги наций несмотря на поражение в первом матче со счетом 1:3.

«Нам было трудно войти в игру в первые 5-10 минут. Но потом мне показалось, что мы взяли ситуацию под свой контроль.

Тот гол, когда они сравняли счет... Я думаю, что после этого мы были недостаточно сильными в психологическом плане. Во втором тайме соперник выглядел намного свежее нас.

Несомненно, мы – великая команда, и в воскресенье мы пройдем квалификацию», – цитирует главного тренера бельгийцев Voetbal Primeur.

Ранее Гарсия рассказал, почему выиграла Украина.