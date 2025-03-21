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  4. «Мы пройдем». Гарсия сделал самоуверенное заявление после игры с Украиной
Лига наций
21 марта 2025, 11:23 |
1343
2

«Мы пройдем». Гарсия сделал самоуверенное заявление после игры с Украиной

Главный тренер бельгийцев верит в свою команду

21 марта 2025, 11:23 |
1343
2
«Мы пройдем». Гарсия сделал самоуверенное заявление после игры с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Руди Гарсия

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия верит в успех своих подопечных в противостоянии с национальной командой Украины в плей-офф Лиги наций несмотря на поражение в первом матче со счетом 1:3.

«Нам было трудно войти в игру в первые 5-10 минут. Но потом мне показалось, что мы взяли ситуацию под свой контроль.

Тот гол, когда они сравняли счет... Я думаю, что после этого мы были недостаточно сильными в психологическом плане. Во втором тайме соперник выглядел намного свежее нас.

Несомненно, мы – великая команда, и в воскресенье мы пройдем квалификацию», – цитирует главного тренера бельгийцев Voetbal Primeur.

Ранее Гарсия рассказал, почему выиграла Украина.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Украина - Бельгия Руди Гарсия
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Ну а що він ще міг сказати? Що все втрачено? Тоді його просто б з'їли місцеві журналісти
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Quia
не кажи гоп
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