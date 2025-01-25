Англия25 января 2025, 19:48 | Обновлено 25 января 2025, 20:10
2384
9
Вот это дебют. Новичок Ман Сити привез гол на третьей минуте матча с Челси
Хусанов допустил грубую ошибку
25 января 2025, 19:48 | Обновлено 25 января 2025, 20:10
2384
9
Уже на третьей минуте матча АПЛ против Челси новичок Манчестер Сити Абдукодир Хусанов, который проводит дебютную игру за новую команду, привез гол в свои ворота.
Защитник в своей штрафной головой сбросил мяч на соперника, а гол забил Нони Мадуэке. А через две минуты Хусанов получил желтую карточку за грубый фол.
Интересно, что вместе с Хусановым сразу после трансфера в основе вышел и форвард Омар Мармуш, который мог забить уже на первой минуте.
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Комментарии 9
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не знаю чем думал Гвардиола, но выпустить парня из Узбекистана без акклиматизации на такой матч было авантюрой
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Я хоч буду знати, що окрім Шамурудова в Узбекистані є ще футболісти
После этой ошибки и череды следующих Челси побежал добивать и раскрылся. Гвардиола гений, все просчитал.
Показать Скрыть 2 ответа
Клоун
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