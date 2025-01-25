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  4. Вот это дебют. Новичок Ман Сити привез гол на третьей минуте матча с Челси
Англия
25 января 2025, 19:48 | Обновлено 25 января 2025, 20:10
2384
9

Вот это дебют. Новичок Ман Сити привез гол на третьей минуте матча с Челси

Хусанов допустил грубую ошибку

25 января 2025, 19:48 | Обновлено 25 января 2025, 20:10
2384
9
Вот это дебют. Новичок Ман Сити привез гол на третьей минуте матча с Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Абдукодир Хусанов

Уже на третьей минуте матча АПЛ против Челси новичок Манчестер Сити Абдукодир Хусанов, который проводит дебютную игру за новую команду, привез гол в свои ворота.

Защитник в своей штрафной головой сбросил мяч на соперника, а гол забил Нони Мадуэке. А через две минуты Хусанов получил желтую карточку за грубый фол.

Интересно, что вместе с Хусановым сразу после трансфера в основе вышел и форвард Омар Мармуш, который мог забить уже на первой минуте.

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Абдукодир Хусанов Манчестер Сити Челси Английская Премьер-лига Манчестер Сити - Челси
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 9
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Gargantua81
не знаю чем думал Гвардиола, но выпустить парня из Узбекистана без акклиматизации на такой матч было авантюрой
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+3
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Андрій Заліщук
Я хоч буду знати, що окрім Шамурудова в Узбекистані є ще футболісти
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+1
Harun Bakircioğlu
После этой ошибки и череды следующих Челси побежал добивать и раскрылся. Гвардиола гений, все просчитал.
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+1
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Перший Серед Рівних
Клоун
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0
Saar
Узбек красень! Відпрацьовує 40 млн.....
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0
Liverpool-FС
Вболівальники МС після матчу Хусанова засиплять "компліментами"
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0
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