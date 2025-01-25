Вот это дебют. Новичок Ман Сити привез гол на третьей минуте матча с Челси

Уже на третьей минуте матча АПЛ против Челси новичок Манчестер Сити Абдукодир Хусанов, который проводит дебютную игру за новую команду, привез гол в свои ворота.

Защитник в своей штрафной головой сбросил мяч на соперника, а гол забил Нони Мадуэке. А через две минуты Хусанов получил желтую карточку за грубый фол.

Интересно, что вместе с Хусановым сразу после трансфера в основе вышел и форвард Омар Мармуш, который мог забить уже на первой минуте.