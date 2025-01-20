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Англия
20 января 2025, 20:11 | Обновлено 20 января 2025, 20:51
4480
9

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер

Команду Жузепа Гвардиолы пополнил Абдукодир Хусанов

20 января 2025, 20:11 | Обновлено 20 января 2025, 20:51
4480
9
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
Манчестер Сити. Абдукодир Хусанов

Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити».

Пресс-служба «горожан» официально сообщила о трансфере защитника. 20-летний Хусанов заключил с английским клубом контракт до лета 2029 года.

Хусанов присоединился к французскому «Лансу» из белорусского клуба «Энергетик-БГУ» летом 2023 года и зарекомендовал себя как один из самых талантливых молодых защитников в Лиге 1.

Всего 20-летний центральный защитник провел 18 матчей за сборную Узбекистана и помог команде удачно начать борьбу в квалификации на чемпионат мира в 2026 году.

Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро + бонусы. Ранее «Сити» завершил переговоры о подписании Омара Мармуша.

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трансферы Ланс Манчестер Сити трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Абдукодир Хусанов
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 9
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umnuy2
хрен его знает-играть у бульбашей и никто его не срисовал до 19 лет....мутно как-то
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+1
Serhii P.
В роздягалку його пускати лише під наглядом і камери додаткові встановити. А то ще щось злямздить цей гастарбайтер 
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-3
Андрій Шевченко
Похожий на того, що в мене біля дому шаурму продає.
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-5
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