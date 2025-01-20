ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер

Узбекский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов стал игроком «Манчестер Сити».

Пресс-служба «горожан» официально сообщила о трансфере защитника. 20-летний Хусанов заключил с английским клубом контракт до лета 2029 года.

Хусанов присоединился к французскому «Лансу» из белорусского клуба «Энергетик-БГУ» летом 2023 года и зарекомендовал себя как один из самых талантливых молодых защитников в Лиге 1.

Всего 20-летний центральный защитник провел 18 матчей за сборную Узбекистана и помог команде удачно начать борьбу в квалификации на чемпионат мира в 2026 году.

Сумма трансфера оценивается в 40 миллионов евро + бонусы. Ранее «Сити» завершил переговоры о подписании Омара Мармуша.