Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего
Омар Мармуш подписал контракт с «горожанами»
Египетский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш подписал контракт с «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, соглашение по 25-летнему футболисту было достигнуто. Египтянин подпишет с английским клубом контракт на 5 лет. Это уже третий трансфер «горожан» в это трансферное окно: по сообщениям все того же Фабрицио Романо, к «Манчестер Сити» присоединятся Абдукодир Хусанов и Втор Рейс.
В текущем сезоне Омар Мармуш провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на трансфер защитника «Ювентуса».
🚨🔵 Omar Marmoush to Manchester City, here we go! Deal in place with Eintracht Frankfurt after final round of talks.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2025
Five year deal agreed with Egyptian forward who wanted to join Man City.
ℹ️👀 Vitor Reis, Khusanov… and now Marmoush. pic.twitter.com/FIzlss8AGs
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