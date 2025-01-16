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Англия
16 января 2025, 21:29 | Обновлено 16 января 2025, 21:31
3003
5

Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего

Омар Мармуш подписал контракт с «горожанами»

16 января 2025, 21:29 | Обновлено 16 января 2025, 21:31
3003
5
Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

Египетский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш подписал контракт с «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение по 25-летнему футболисту было достигнуто. Египтянин подпишет с английским клубом контракт на 5 лет. Это уже третий трансфер «горожан» в это трансферное окно: по сообщениям все того же Фабрицио Романо, к «Манчестер Сити» присоединятся Абдукодир Хусанов и Втор Рейс.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на трансфер защитника «Ювентуса».

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 5
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Микола Захарченко
Чи " потягне " Мармуш в АПЛ - це ще не факт . Приклад талановитого Доку підтвердження тому .
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+2
Pro
Салах во сколько начал показывать футбол? Все зависит от человека некоторые в 30-32 года карьеру заканчивают! Я думаю это топ трансфер! Он очень работоспособный футболист! Другое дело как его внедрид  Пеп в игру Ман Сити.
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0
Serhii P.
Мармушу майже 26, крім "Айнтрахту" він більше ніде не заграв. В АПЛ досвіду немає. Сумнівне придбання.
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0
Андрій Шевченко
Голанд в Реал ?
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0
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