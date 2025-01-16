Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего

Египетский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш подписал контракт с «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение по 25-летнему футболисту было достигнуто. Египтянин подпишет с английским клубом контракт на 5 лет. Это уже третий трансфер «горожан» в это трансферное окно: по сообщениям все того же Фабрицио Романо, к «Манчестер Сити» присоединятся Абдукодир Хусанов и Втор Рейс.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на трансфер защитника «Ювентуса».