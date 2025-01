Переговоры завершены. Манчестер Сити подписал сенсационного нападающего

Египетский нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Омар Мармуш подписал контракт с «Манчестер Сити», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, соглашение по 25-летнему футболисту было достигнуто. Египтянин подпишет с английским клубом контракт на 5 лет. Это уже третий трансфер «горожан» в это трансферное окно: по сообщениям все того же Фабрицио Романо, к «Манчестер Сити» присоединятся Абдукодир Хусанов и Втор Рейс.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 26 матчей на клубном уровне, забил 20 голов и отдал 14 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» нацелился на трансфер защитника «Ювентуса».

🚨🔵 Omar Marmoush to Manchester City, here we go! Deal in place with Eintracht Frankfurt after final round of talks.



Five year deal agreed with Egyptian forward who wanted to join Man City.



ℹ️👀 Vitor Reis, Khusanov… and now Marmoush.