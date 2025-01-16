Контракт готов. Манчестер Сити сделал шаг к подписанию игрока Ювентуса
Андреа Камбьязо может стать игроком «горожан»
Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Андреа Камбьязо может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Джанлука Ди Марцио.
По информации источника, английский клуб предлагает за 24-летнего фуллбэка 60-65 миллионов евро. Для игрока готов контракт на 5 лет с возможностью продления еще на год. «Ювентус» будет пытаться получить сумму больше предложений.
В текущем сезоне Андреа Камбьязо провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» и «Реал» готовят звездный обмен вингерами.
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