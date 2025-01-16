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  4. Контракт готов. Манчестер Сити сделал шаг к подписанию игрока Ювентуса
Англия
16 января 2025, 18:49 |
1326
0

Контракт готов. Манчестер Сити сделал шаг к подписанию игрока Ювентуса

Андреа Камбьязо может стать игроком «горожан»

16 января 2025, 18:49 |
1326
0
Контракт готов. Манчестер Сити сделал шаг к подписанию игрока Ювентуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Камбьязо

Итальянский защитник туринского «Ювентуса» Андреа Камбьязо может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, английский клуб предлагает за 24-летнего фуллбэка 60-65 миллионов евро. Для игрока готов контракт на 5 лет с возможностью продления еще на год. «Ювентус» будет пытаться получить сумму больше предложений.

В текущем сезоне Андреа Камбьязо провел 25 матчей, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» и «Реал» готовят звездный обмен вингерами.

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Данііл Киріяка Источник: Джанлука Ди Марцио
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