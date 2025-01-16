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Испания
16 января 2025, 14:22 |
2215
2

Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками

Родриго и Савиньо могут сменить клубную прописку

16 января 2025, 14:22 |
2215
2
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити» могут организовать обмен бразильскими вингерами Родриго и Савиньо, сообщает испанское издание El Gol Digital.

Однако, по информации источника, помешать сделке могут личные желания футболистов - ни один из них по состоянию на сейчас не хочет покидать свой нынешний клуб.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Савиньо 1 гол и 8 ассистов в 27 поединках этой кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовится продать Винисиуса Жуниора.

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Родриго Гоес Савио Морейра Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вус Источник: El Gol Digital
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Комментарии 2
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Lulinnha
Зачем Гвардиоле проблемный Родриго вместо спокойного и дисциплинированногого Савиньо ??? 
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0
Gargantua81
ну Родриго я понимаю, Сити могут в пердив отправить.
а Савиньо чего? ему надо задрав штаны бежать в Реал пока есть такая возможность
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0
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