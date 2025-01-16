Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками

Мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити» могут организовать обмен бразильскими вингерами Родриго и Савиньо, сообщает испанское издание El Gol Digital.

Однако, по информации источника, помешать сделке могут личные желания футболистов - ни один из них по состоянию на сейчас не хочет покидать свой нынешний клуб.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. На счету Савиньо 1 гол и 8 ассистов в 27 поединках этой кампании.

Ранее сообщалось, что «Реал» готовится продать Винисиуса Жуниора.