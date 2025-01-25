Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Не лучшее начало». Гвардиола отреагировал на ляп 40-миллионного новичка
Англия
25 января 2025, 22:38 |
1387
1

«Не лучшее начало». Гвардиола отреагировал на ляп 40-миллионного новичка

Испанский наставник верит в Абдукодира Хусанова

25 января 2025, 22:38 |
1387
1
«Не лучшее начало». Гвардиола отреагировал на ляп 40-миллионного новичка
Getty Images/Global Images Ukraine

25 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одолел «Челси» со счетом 3:1.

Единственный гол в игре «горожане» пропустили из-за ошибки узбекского новичка команды Абдукодира Хусанова. После матча главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал этот момент:

«Ему нелегко. Он тренируется один раз, а затем играет против Джексона и Коула, Мадуке и Санчо. Это процесс, когда вы покупаете такого молодого игрока. Он будет учиться. Такие действия – лучший урок, который вы можете получить.

Не лучшее начало. Он это знает, но он научится. Он такой молодой. Он научится в будущем».

Я заменил его за желтую карточку. Джон Стоунз возвращается после травмы. Джон играл очень хорошо – хороший композитор. Когда Джон приехал сюда, ему тоже было тяжело в первом сезоне».

Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса» за 40 миллионов евро.

По теме:
Фоден впервые в карьере забил в четырех матчах Премьер-лиги подряд
Эрлинг ХОЛАНД: «В нем есть что-то особенное. Станет фантастическим игроком»
Гвардиол – защитник с наибольшим количеством голов в текущем розыгрыше АПЛ
Жузеп Гвардиола Абдукодир Хусанов Манчестер Сити Челси Манчестер Сити - Челси Джон Стоунз
Іван Распутін Источник: BBC
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Теннис | 25 января 2025, 12:50 71
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open
Мельбурн спасен! Киз наказала Соболенко и выиграла титул Australian Open

Мэдисон в трех сетах переиграла первую ракетку мира в финальном матче мейджора

Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Футбол | 25 января 2025, 09:02 0
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода
Реал продаст звездного нападающего в гранд АПЛ. Известна сумма перехода

Родриго должен стать преемником Мохамеда Салаха в английском клубе

Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Теннис | 25.01.2025, 14:21
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Футбол | 25.01.2025, 17:21
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча
Футбол | 25.01.2025, 23:10
Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча
Ливерпуль – Ипсвич – 4:1. Банда Слота идет за титулом. Видеообзор матча
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
ОФИЦИАЛЬНО. Турки Аль-Шейх анонсировал бой на стадионе Тоттенхэма
24.01.2025, 19:10
Бокс
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 5
Футбол
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
Назревает побитие трансферного рекорда. Переход звезды за €350 млн
24.01.2025, 08:19 9
Футбол
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 2
Бокс
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
25.01.2025, 08:39
Футбол
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
Барселона уверена в трансфере одного из лучших форвардов планеты
24.01.2025, 03:18
Футбол
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
«Усик к черту...» Суперзвезда бокса Канело высказался об Александре
24.01.2025, 07:53 1
Бокс
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем