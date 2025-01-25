«Не лучшее начало». Гвардиола отреагировал на ляп 40-миллионного новичка

25 января в рамках 21-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одолел «Челси» со счетом 3:1.

Единственный гол в игре «горожане» пропустили из-за ошибки узбекского новичка команды Абдукодира Хусанова. После матча главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал этот момент:

«Ему нелегко. Он тренируется один раз, а затем играет против Джексона и Коула, Мадуке и Санчо. Это процесс, когда вы покупаете такого молодого игрока. Он будет учиться. Такие действия – лучший урок, который вы можете получить.

Не лучшее начало. Он это знает, но он научится. Он такой молодой. Он научится в будущем».

Я заменил его за желтую карточку. Джон Стоунз возвращается после травмы. Джон играл очень хорошо – хороший композитор. Когда Джон приехал сюда, ему тоже было тяжело в первом сезоне».

Абдукодир Хусанов перешел в «Манчестер Сити» из «Ланса» за 40 миллионов евро.