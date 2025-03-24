Леоненко отреагировал на странные слова Реброва о товарищеском турнире

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

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После поединка главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров заявил, что Лига наций для него – это «больше товарищеский турнир». На эти слова отреагировал бывший форвард «сине-желтых» Виктор Леоненко:

«Когда счет стал 0:3, Ребров уже начал думать, что говорить после матча, вот и выдал. Если это товарищеский турнир, то что же ты «автобус» возле своей штрафной с первых минут поставил?»