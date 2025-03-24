Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леоненко отреагировал на странные слова Реброва о товарищеском турнире
Лига наций
24 марта 2025, 11:48 | Обновлено 24 марта 2025, 11:49
483
0

Леоненко отреагировал на странные слова Реброва о товарищеском турнире

Бывший нападающий сборной Украины считает, что Сергей ищет оправдание

24 марта 2025, 11:48 | Обновлено 24 марта 2025, 11:49
483
0
Леоненко отреагировал на странные слова Реброва о товарищеском турнире
Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

23 марта в 21:45 сборные Бельгии и Украины провели ответный матч плей-офф Лиги наций УЕФА.

Команды встречались на стадионе Сегека-Арена в бельгийском Генке. Победу со счетом 3:0 одержали хозяева поля, счет по сумме двух матчей - 4:3 в пользу бельгийцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После поединка главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров заявил, что Лига наций для него – это «больше товарищеский турнир». На эти слова отреагировал бывший форвард «сине-желтых» Виктор Леоненко:

«Когда счет стал 0:3, Ребров уже начал думать, что говорить после матча, вот и выдал. Если это товарищеский турнир, то что же ты «автобус» возле своей штрафной с первых минут поставил?»

По теме:
Венгрия – Турция – 0:3. Удар Гюлера, кто забил пенальти? Видео голов
Олисе – первый игрок сборной Франции с 2018, забивший гол со штрафного
Сергей Ребров не рискнул, и проиграл
сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Лига наций Бельгия - Украина Виктор Леоненко Сергей Ребров
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Теннис | 23 марта 2025, 20:08 27
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами
Костюк разгромила нейтралку и следом за Свитолиной вышла в 4-й раунд Майами

Марта уверенно разобралась с Анной Блинковой в 1/16 финала турнира WTA 1000 в США

«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
Футбол | 23 марта 2025, 12:02 14
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной
«Это будет здорово». Бельгийцам посоветовали отказаться от матча с Украиной

Журналист Нико Дейксхорн вспомнил о войне

Он забил за минуту. Герой сборной Бельгии оценил провал Украины
Футбол | 24.03.2025, 11:10
Он забил за минуту. Герой сборной Бельгии оценил провал Украины
Он забил за минуту. Герой сборной Бельгии оценил провал Украины
Вляпались в историю. Украина отметилась антидостижением в игре с Бельгией
Футбол | 24.03.2025, 08:16
Вляпались в историю. Украина отметилась антидостижением в игре с Бельгией
Вляпались в историю. Украина отметилась антидостижением в игре с Бельгией
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Футбол | 24.03.2025, 00:01
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Безумный камбек после 0:3. Германия и Италия определили полуфиналиста ЛН
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
Лунин и еще один игрок Реала получили предложение от культового клуба
23.03.2025, 08:50 6
Футбол
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
Повторение неприятной истории. Украина с крупным счетом проиграла Бельгии
23.03.2025, 23:41 383
Футбол
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
Магучих завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира 2025 в помещении
23.03.2025, 06:50 43
Другие виды
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
ВИДЕО. Смерть Формана, новый дом Ломаченко и дата боя Усика
22.03.2025, 16:28
Бокс
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
Ребров объяснил, почему сборная Украины проиграла Бельгии 0:3
24.03.2025, 07:47 26
Футбол
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
Евгений КОНОПЛЯНКА: «Не понимаю, почему он не в сборной Украины»
22.03.2025, 21:12 2
Футбол
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
Милевский спрогнозировал точный счет матча Бельгия – Украина в Лиге наций
23.03.2025, 10:34 7
Футбол
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Украина – 3:0. Эффектный дубль Лукаку. Видео голов и обзор матча
24.03.2025, 00:23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем