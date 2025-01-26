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Чемпионат Англии
Саутгемптон
25.01.2025 17:00 – FT 1 : 3
Ньюкасл
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Англия
26 января 2025, 03:17 |
24
0

Саутгемптон – Ньюкасл – 1:3. Невероятный Исак. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 23-го тура Английской Премьер-лиги

26 января 2025, 03:17 |
24
0
Саутгемптон – Ньюкасл – 1:3. Невероятный Исак. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Ньюкасл

В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом».

Матч принимал стадион Сент-Мерис в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Гости одолели хозяев поля со счетом 1:3 благодаря дублю Александера Исака и забитому мячу Сандро Тонали.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Саутгемптон – Ньюкасл – 1:3

Голы: Беднарек, 10 – Исак, 26 (пен.), 30, Тонали, 51

Видеообзор матча:

События матча

51’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Исак (Ньюкасл).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Беднарек (Саутгемптон).
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Ньюкасл Саутгемптон видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александер Исак Ян Беднарек Сандро Тонали
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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