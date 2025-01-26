25.01.2025 17:00 – FT 1 : 3
Англия26 января 2025, 03:17 |
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Саутгемптон – Ньюкасл – 1:3. Невероятный Исак. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 23-го тура Английской Премьер-лиги
26 января 2025, 03:17 |
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В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом».
Матч принимал стадион Сент-Мерис в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.
Гости одолели хозяев поля со счетом 1:3 благодаря дублю Александера Исака и забитому мячу Сандро Тонали.
Английская Премьер-лига. 23-й тур
Саутгемптон – Ньюкасл – 1:3
Голы: Беднарек, 10 – Исак, 26 (пен.), 30, Тонали, 51
Видеообзор матча:
События матча
51’
ГОЛ ! Мяч забил Сандро Тонали (Ньюкасл).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Александер Исак (Ньюкасл).
26’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Исак (Ньюкасл).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Беднарек (Саутгемптон).
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