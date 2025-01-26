Саутгемптон – Ньюкасл – 1:3. Невероятный Исак. Видео голов и обзор

В субботу, 25 января, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом».

Матч принимал стадион Сент-Мерис в Саутгемптоне. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по киевскому времени.

Гости одолели хозяев поля со счетом 1:3 благодаря дублю Александера Исака и забитому мячу Сандро Тонали.

Английская Премьер-лига. 23-й тур

Саутгемптон – Ньюкасл – 1:3

Голы: Беднарек, 10 – Исак, 26 (пен.), 30, Тонали, 51

Видеообзор матча: