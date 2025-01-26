ФОТО. Впечатляющий подарок динамовца своей девушке. Пример для всех

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет порадовал свою невесту Надежду Петах очаровательным сюрпризом.

Счастливая девушка рассказала всем о роскошном букете с гортензий, который подарил ей вратарь киевлян.

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Надежда опубликовала несколько фото в сторис – в их отношениях царит романтика и любовь.

Напомним, что Руслан Нещерет сделал предложение Надежде Петах в декабре 2023 года – о дате будущей свадьбы пока ничего неизвестно.