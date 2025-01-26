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26 января 2025, 00:52 |
198
0

ФОТО. Впечатляющий подарок динамовца своей девушке. Пример для всех

Руслан Нещерет умеет растопить сердце

26 января 2025, 00:52 |
198
0
ФОТО. Впечатляющий подарок динамовца своей девушке. Пример для всех
Instagram. Надежда Петах и Руслан Нещерет

Голкипер киевского «Динамо» Руслан Нещерет порадовал свою невесту Надежду Петах очаровательным сюрпризом.

Счастливая девушка рассказала всем о роскошном букете с гортензий, который подарил ей вратарь киевлян.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Надежда опубликовала несколько фото в сторис – в их отношениях царит романтика и любовь.

Напомним, что Руслан Нещерет сделал предложение Надежде Петах в декабре 2023 года – о дате будущей свадьбы пока ничего неизвестно.

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фото Руслан Нещерет lifestyle Динамо Киев
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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