Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Australian Open
25 января 2025, 14:35 |
1912
0

Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025

25 января Мэдисон стала чемпионкой австралийского мейджора, одолев первую ракетку мира

25 января 2025, 14:35 |
1912
0
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз прокомментировала победу над Ариной Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии 2025:

«Если говорить откровенно, я сейчас расплачусь. Потерпите, потому что я точно буду плакать. Я никак не могу пройти через это без слез, так что заранее извините!

Во-первых, Арина, ты невероятная теннисистка, и я рада, что переиграла тебя. Против тебя всегда так сложно играть, и у нас всегда получаются самые сумасшедшие матчи. Поздравляю тебя и твою команду с очередным потрясающим турниром Grand Slam.

Спасибо всем, кто приходил и болел за меня в последние две недели. Я всегда чувствую себя здесь как дома. Здесь, в Мельбурне, я вышла в свой первый полуфинал турнира Grand Slam, так что выиграть свой первый мейджор в этом же месте означает для меня абсолютное счастье.

Я просто хочу сказать спасибо своей команде – сейчас я расплачусь – я так долго этого хотела. Я была в одном финале слэма, но все прошло не так, как я хотела, и я не знала, смогу ли я вернуться снова и завоевать трофей.

Моя команда верила в меня на каждом шагу. Они верили в меня, когда я не верила в себя. Я вас всех очень люблю и жду не дождусь новых побед. Я просто хочу сказать вам огромное спасибо. Я так благодарна каждому человеку, который помог мне продолжать верить в себя и добиваться этой мечты».

По теме:
Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер – Александр Зверев. Прогноз и анонс на финал Aus Open 2025
Арина СОБОЛЕНКО: «Не хочу видеть вас неделю. Я вас просто ненавижу»
Мэдисон Киз Арина Соболенко Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Теннис | 25 января 2025, 09:01 0
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на финал Australian Open
Арина Соболенко – Мэдисон Киз. Прогноз и анонс на финал Australian Open

Поединок состоится 25 января, ориентировочное время начала игры – 10:30

Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Футбол | 24 января 2025, 19:53 16
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро
Неожиданный вариант. Топ-клуб Ла Лиги дает за Зинченко 20+ млн евро

Украинский игрок может оказаться в чемпионате Испании в Атлетико Мадрид

Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Футбол | 25.01.2025, 08:39
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Не Мбаппе, Холанд и даже не Кейн. Назван лучший форвард на данный момент
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Биатлон | 24.01.2025, 20:23
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 10 км у мужчин
«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны
Футбол | 25.01.2025, 08:59
«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны
«У меня маленькие дети». Беседин отказался возвращаться в УПЛ из-за войны
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
Прощай, Борнмут? Забарный стал главной трансферной целью топ-клуба АПЛ
23.01.2025, 22:02 12
Футбол
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
Соперник для Усика? Объявлен поединок за титул временного чемпиона
23.01.2025, 16:05 2
Бокс
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
Кубок мира в Антхольце: как прошел спринт на 7,5 км у женщин
23.01.2025, 18:55
Биатлон
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
Джокович пояснил, почему отказался продолжать полуфинальный матч Aus Open
24.01.2025, 08:28
Теннис
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
Определена финальная пара Australian Open 2025 у женщин
23.01.2025, 15:47
Теннис
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
Фабрицио Романо высказался по поводу судьбы Мудрика после допинг-скандала
24.01.2025, 09:07 11
Футбол
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
24.01.2025, 09:03 5
Футбол
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
25.01.2025, 07:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем