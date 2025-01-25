ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25 января Мэдисон переиграла первую ракетку мира и стала чемпионкой в Мельбурне
25 января американка Мэдисон Киз переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.
Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 7:5 в пользу Киз за 2 часа и 4 минуты. Мэдисон впервые в карьере стала победительницей турнира Grand Slam.
После завершения встречи Соболенко разбила ракетку, села на лавку и расплакалась, накрывшись полотенцем. Она не сумела выиграть третий трофей подряд в Мельбурне, прервав винстрик из 20 матчей.
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
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Просто недооценила американскую выскочку, как и Рыбка🐟💖 ранее до того. С кем не бывает. Но в финале это стоило трофея. Выражаем поддержку❤️💚.
Наши славянские сестрички ещё не раз с ней поквитаются, непременно!