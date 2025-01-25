25 января американка Мэдисон Киз переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.

Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 7:5 в пользу Киз за 2 часа и 4 минуты. Мэдисон впервые в карьере стала победительницей турнира Grand Slam.

После завершения встречи Соболенко разбила ракетку, села на лавку и расплакалась, накрывшись полотенцем. Она не сумела выиграть третий трофей подряд в Мельбурне, прервав винстрик из 20 матчей.

ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко