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  4. ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Australian Open
25 января 2025, 13:21 | Обновлено 25 января 2025, 13:22
2377
9

ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025

25 января Мэдисон переиграла первую ракетку мира и стала чемпионкой в Мельбурне

25 января 2025, 13:21 | Обновлено 25 января 2025, 13:22
2377
9
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

25 января американка Мэдисон Киз переиграла первую ракетку мира Арину Соболенко в финале Открытого чемпионата Австралии.

Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 7:5 в пользу Киз за 2 часа и 4 минуты. Мэдисон впервые в карьере стала победительницей турнира Grand Slam.

После завершения встречи Соболенко разбила ракетку, села на лавку и расплакалась, накрывшись полотенцем. Она не сумела выиграть третий трофей подряд в Мельбурне, прервав винстрик из 20 матчей.

ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025

Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Nostradamus
Сколько злости и дерьма в этом трансе....
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+4
Андрій Заліщук
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+3
serhiy
Карма !!!
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+1
Slipmzfk
Яка сумна новина)
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+1
Макс Максов
Мужики ж не плачуть!)
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0
C.Пеклов
Марта в шоці!
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-2
Love_RYBAKINU_and_FC_Shakhtar
Ничего, вернётся сильнее. Как никак, Арина на высоком уровне представляет славянский мир в последние годы.
Просто недооценила американскую выскочку, как и Рыбка🐟💖 ранее до того. С кем не бывает. Но в финале это стоило трофея. Выражаем поддержку❤️💚.
Наши славянские сестрички ещё не раз с ней поквитаются, непременно!
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-6
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