Экс-тренер сборной Украины назвал клуб, который выиграет УПЛ

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Алексей Михайличенко назвал клуб, который станет чемпионом в нынешнем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.

«Я наблюдаю за всем чемпионатом. Мне очень приятно, что Динамо вернулось на первую позицию. У меня есть уверенность, что они станут чемпионами Украины в этом году.

Но и Александрия показывает очень содержательную игру, и Полесье, и Карпаты, и Шахтер. Очень интересно сейчас наблюдать за украинским футболом», – сказал Михайличенко.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей. На второй ступени «турнирки» находится «Александрия» с 38 баллами.