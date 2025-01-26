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Украина. Премьер лига
26 января 2025, 07:36 | Обновлено 26 января 2025, 07:38
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0

Экс-тренер сборной Украины назвал клуб, который выиграет УПЛ

Алексей Михайличенко считает, что чемпионат выиграет «Динамо»

26 января 2025, 07:36 | Обновлено 26 января 2025, 07:38
1180
0
Экс-тренер сборной Украины назвал клуб, который выиграет УПЛ
ФК Динамо Киев.

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Алексей Михайличенко назвал клуб, который станет чемпионом в нынешнем розыгрыше Украинской Премьер-лиги.

«Я наблюдаю за всем чемпионатом. Мне очень приятно, что Динамо вернулось на первую позицию. У меня есть уверенность, что они станут чемпионами Украины в этом году.

Но и Александрия показывает очень содержательную игру, и Полесье, и Карпаты, и Шахтер. Очень интересно сейчас наблюдать за украинским футболом», – сказал Михайличенко.

В нынешнем сезоне «Динамо» занимает первое место турнирной таблицы, имея в своем активе 43 турнирных пункта после 17 сыгранных матчей. На второй ступени «турнирки» находится «Александрия» с 38 баллами.

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Алексей Михайличенко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Карпаты Львов Полесье Житомир Шахтер Донецк
Олег Вахоцкий Источник
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