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  4. «Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо
Украина. Премьер лига
25 января 2025, 21:49 |
825
0

«Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо

Алексей Михайличенко вспомнил встречу Луческу с Владимиром Бессоновым

25 января 2025, 21:49 |
825
0
«Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо
ФК Динамо. Владимир Бессонов

Бывший тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал, как Мирча Луческу неуважительно обошелся с легендой «Динамо» Владимиром Бессоновым.

«Однажды мы были с Бессоновым на игре на базе Динамо U-19. Проходили через штаб Луческу, там сидел Запорожан. Со мной поздоровались, а с Бессоновым нет, руку не пожали. Для меня это был удар. Человек – легенда клуба, а его просто не заметили. Я понял, что на эту команду я работать не хочу.

Луческу точно должен был знать Бессонова, если работает в «Динамо». Он точно знал, кто такой Бессонов, ведь тот когда-то работал в «Днепре», когда Мирча тренировал в «Шахтере», – сказал Михайличенко.

Ранее Михайличенко оценил работу румынского специалиста Мирчи Луческу в «Динамо».

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Владимир Бессонов Динамо Киев Украинская Премьер-лига Алексей Михайличенко чемпионат Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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