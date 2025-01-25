«Для меня это удар». Как Луческу неуважительно обошелся с легендой Динамо

Бывший тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко рассказал, как Мирча Луческу неуважительно обошелся с легендой «Динамо» Владимиром Бессоновым.

«Однажды мы были с Бессоновым на игре на базе Динамо U-19. Проходили через штаб Луческу, там сидел Запорожан. Со мной поздоровались, а с Бессоновым нет, руку не пожали. Для меня это был удар. Человек – легенда клуба, а его просто не заметили. Я понял, что на эту команду я работать не хочу.

Луческу точно должен был знать Бессонова, если работает в «Динамо». Он точно знал, кто такой Бессонов, ведь тот когда-то работал в «Днепре», когда Мирча тренировал в «Шахтере», – сказал Михайличенко.

Ранее Михайличенко оценил работу румынского специалиста Мирчи Луческу в «Динамо».