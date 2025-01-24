Экс-тренер Динамо: «Мы любим клуб, а у Луческу была миллионная компенсация»

Бывший тренер киевского «Динамо» Алексей Михайличенко оценил работу румынского специалиста Мирчи Луческу, который возглавлял столичный клуб с 2020 по 2023 год:

«Всегда было другое отношение к динамовским сердцам. С нами было просто, потому что мы любим «Динамо» и готовы уйти ради клуба, а у Луческу была миллионная компенсация. С ним было тяжело попрощаться.

Я не мог находится с ним, поэтому покинул клуб. Когда приходит человек, который не уважает «Динамо», игроков, болельщиков, президента – для меня, как динамовца, это совсем непонятно. Луческу всегда считал «Динамо» главным врагом «Шахтера». Я слышал это от Андрея Воробея. Он говорил, что их настраивали, будто мы – главный враг», – рассказал Михайличенко.

Ранее сообщалось, что Луческу посетил матч Лиги Европы, в котором встретились «Галатасарай» и «Динамо».