Суркисы в компании топового поклонника. Кто приехал поддержать Динамо?

Cегодняшний матч Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» посетят президент «Динамо» Игорь Суркис и его старший брат Григорий.

Владельцев «Динамо» перед игрой заметили с другой топовой персоной, которая, очевидно, будет поддерживать киевлян – экс-наставником «бело-синих» Мирчей Луческу, который в прошлом также работал с «Галатасараем».

Сейчас Луческу работает главным тренером сборной Румынии, а несколько дней назад побывал в тренировочном лагере «Динамо» в Турции.

Матч «Галатасарай» – «Динамо» начнется в 17:30.