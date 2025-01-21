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  4. Суркисы в компании топового поклонника. Кто приехал поддержать Динамо?
Лига Европы
21 января 2025, 17:22 |
545
2

Суркисы в компании топового поклонника. Кто приехал поддержать Динамо?

Перед матчем против «Галатасарая» в компании с владельцами «бело-синих» заметили Мирчу Луческу

21 января 2025, 17:22 |
545
2
Суркисы в компании топового поклонника. Кто приехал поддержать Динамо?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Cегодняшний матч Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» посетят президент «Динамо» Игорь Суркис и его старший брат Григорий.

Владельцев «Динамо» перед игрой заметили с другой топовой персоной, которая, очевидно, будет поддерживать киевлян – экс-наставником «бело-синих» Мирчей Луческу, который в прошлом также работал с «Галатасараем».

Сейчас Луческу работает главным тренером сборной Румынии, а несколько дней назад побывал в тренировочном лагере «Динамо» в Турции.

Матч «Галатасарай» – «Динамо» начнется в 17:30.

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Мирча Луческу Галатасарай Галатасарай - Динамо Лига Европы Игорь Суркис Григорий Суркис видео
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 2
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Lulinnha
У Луческу двойная ностальгия. Две бывшие команды. 
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umnuy2
поржот мирча сегодня с этого дк
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