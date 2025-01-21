Суркисы в компании топового поклонника. Кто приехал поддержать Динамо?
Перед матчем против «Галатасарая» в компании с владельцами «бело-синих» заметили Мирчу Луческу
Cегодняшний матч Лиги Европы между «Галатасараем» и «Динамо» посетят президент «Динамо» Игорь Суркис и его старший брат Григорий.
Владельцев «Динамо» перед игрой заметили с другой топовой персоной, которая, очевидно, будет поддерживать киевлян – экс-наставником «бело-синих» Мирчей Луческу, который в прошлом также работал с «Галатасараем».
Сейчас Луческу работает главным тренером сборной Румынии, а несколько дней назад побывал в тренировочном лагере «Динамо» в Турции.
Матч «Галатасарай» – «Динамо» начнется в 17:30.
🔴Mircea Lucescu, Galatasaray - Dinamo Kiev maçını izlemek için Rams Park’a giriş yaptı. pic.twitter.com/Z4lq6AzJrM— medya20_haber (@Medya20_) January 21, 2025
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