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Англия
26 января 2025, 05:18 | Обновлено 26 января 2025, 05:22
159
0

Сенсационный трансфер. Звездный опорник может заменить Родри в Ман Сити

Йозуа Киммих может перебраться в Англию

26 января 2025, 05:18 | Обновлено 26 января 2025, 05:22
159
0
Сенсационный трансфер. Звездный опорник может заменить Родри в Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.

По информации источника, 29-летний футболист, контракт которого с немецким грандом истекает лето 2025 года, может стать игроком команды Жузепа Гвардиолы, с которым он уже ранее работал в Мюнхене.

«Горожане» хотят подписать игрока, который даст Гвардиоле дополнительные варианты после потери Родри.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола отреагировал на ошибку Хусанова.

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Йозуа Киммих Манчестер Сити Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Жузеп Гвардиола
Данііл Киріяка Источник: Football Insider
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