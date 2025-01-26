Сенсационный трансфер. Звездный опорник может заменить Родри в Ман Сити
Йозуа Киммих может перебраться в Англию
Немецкий опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Insider.
По информации источника, 29-летний футболист, контракт которого с немецким грандом истекает лето 2025 года, может стать игроком команды Жузепа Гвардиолы, с которым он уже ранее работал в Мюнхене.
«Горожане» хотят подписать игрока, который даст Гвардиоле дополнительные варианты после потери Родри.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола отреагировал на ошибку Хусанова.
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