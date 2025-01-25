Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
«Интер» хотел арендовать украинца без права выкупа
27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.
По информации источника, лондонский клуб имеет много покупателей на украинского футболиста. «Канониры» уже даже получили официальное предложение по трансферу – миланский «Интер» предложил аренду без права выкупа. Лондонцы отказали чемпиону Италии. На украинца продолжает претендовать «Боруссия» и другие клубы, включая коллективы из АПЛ.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.
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