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  4. Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Англия
25 января 2025, 00:02 |
1086
0

Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина

«Интер» хотел арендовать украинца без права выкупа

25 января 2025, 00:02 |
1086
0
Арсенал отказал чемпиону в трансфере Зинченко. Стала известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации источника, лондонский клуб имеет много покупателей на украинского футболиста. «Канониры» уже даже получили официальное предложение по трансферу – миланский «Интер» предложил аренду без права выкупа. Лондонцы отказали чемпиону Италии. На украинца продолжает претендовать «Боруссия» и другие клубы, включая коллективы из АПЛ.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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