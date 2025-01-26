Букмекеры выбрали однозначного фаворита финала Australian Open у мужчин

26 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия). Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Букмекерские конторы выбрали фаворита предстоящего противостояния. Им является Синнер, на которого можно поставить с коэффициентом 1.36.

Котировки на титул Зверева составляют 3.35. На то, что теннисисты проведут минимум четыре сета – 1.50. Минимальный тотал геймов больше с коэффициентом 1.50+ – 35.5 (1.55).

Основные котировки на матч Янник Синнер – Александр Зверев

Победа Синнера – 1.36

Победа Зверева – 3.35

Тотал геймов больше 35.5 – 1.55

Тотал сетов больше 3.5 – 1.50

Тай-брейк в матче – 1.40

Победа Синнера 3:0 – 2.85

Победа Зверева 3:0 – 10.00

Sport.ua подготовил анонс противостояния Синнер – Зверев, а также проведет видеотрансляцию поединка.