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Australian Open
26 января 2025, 02:50 |
129
0

Букмекеры выбрали однозначного фаворита финала Australian Open у мужчин

26 января Янник Синнер и Александр Зверев разыграют трофей австралийского мейджора

26 января 2025, 02:50 |
129
0
Букмекеры выбрали однозначного фаворита финала Australian Open у мужчин
BBC. Янник Синнер и Александр Зверев

26 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия). Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Букмекерские конторы выбрали фаворита предстоящего противостояния. Им является Синнер, на которого можно поставить с коэффициентом 1.36.

Котировки на титул Зверева составляют 3.35. На то, что теннисисты проведут минимум четыре сета – 1.50. Минимальный тотал геймов больше с коэффициентом 1.50+ – 35.5 (1.55).

Основные котировки на матч Янник Синнер – Александр Зверев

  • Победа Синнера – 1.36
  • Победа Зверева – 3.35
  • Тотал геймов больше 35.5 – 1.55
  • Тотал сетов больше 3.5 – 1.50
  • Тай-брейк в матче – 1.40
  • Победа Синнера 3:0 – 2.85
  • Победа Зверева 3:0 – 10.00

Sport.ua подготовил анонс противостояния Синнер – Зверев, а также проведет видеотрансляцию поединка.

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Александр Зверев Янник Синнер Australian Open 2025 котировки букмекеров азарт ставки
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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