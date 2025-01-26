Букмекеры выбрали однозначного фаворита финала Australian Open у мужчин
26 января Янник Синнер и Александр Зверев разыграют трофей австралийского мейджора
26 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде.
Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия). Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.
Букмекерские конторы выбрали фаворита предстоящего противостояния. Им является Синнер, на которого можно поставить с коэффициентом 1.36.
Котировки на титул Зверева составляют 3.35. На то, что теннисисты проведут минимум четыре сета – 1.50. Минимальный тотал геймов больше с коэффициентом 1.50+ – 35.5 (1.55).
Основные котировки на матч Янник Синнер – Александр Зверев
- Победа Синнера – 1.36
- Победа Зверева – 3.35
- Тотал геймов больше 35.5 – 1.55
- Тотал сетов больше 3.5 – 1.50
- Тай-брейк в матче – 1.40
- Победа Синнера 3:0 – 2.85
- Победа Зверева 3:0 – 10.00
Sport.ua подготовил анонс противостояния Синнер – Зверев, а также проведет видеотрансляцию поединка.
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