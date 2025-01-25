Янник Синнер – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 января на Открытом чемпионате Австралии 2025 состоится финальный матч в мужском одиночном разряде.

Лидер рейтинга АТР Янник Синнер (Италия) сыграет против второй ракетки мира Александра Зверева (Германия). Поединок пройдет первым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала матча – 10:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет седьмая встреча соперников. Счет 4:2 в пользу Зверева.

Синнер в третий раз сыграет в финале турнира Grand Slam, на его счету два трофея (Aus Open 2024 и US Open 2024). Для Зверева это также будет третий решающий поединок на слэмах, у представителя Германии 0 титулов.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА