С ним конфликтовал Забарный. Барселона нацелилась на топового защитника
Мурилло дос Сантос привлекает внимание каталонского гранда
Бразильский защитник «Ноттингем Форест» Мурилло привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Sport.es.
По информации источника, 22-летний футболист, контракт которого с английским клубом действует до лета 2029 года, рассматривает испанским грандом как долгосрочное усиление обороны команды. Прошлым летом «Ювентус» и «Челси» делали запрос на трансфер игрока.
В текущем сезоне Мурилло провел 22 матча на клубном уровне и забил 1 гол. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что у Забарного возник конфликт с игроком «Ноттингема».
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