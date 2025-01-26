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Англия
26 января 2025, 04:31 | Обновлено 26 января 2025, 04:33
299
0

Фантастическая статистика. Забарный и Хейсен поражают своей игрой

Дуэт украинца и испанца является одной из причин невероятной серии «Борнмута»

26 января 2025, 04:31 | Обновлено 26 января 2025, 04:33
299
0
Фантастическая статистика. Забарный и Хейсен поражают своей игрой
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный и Дин Хейсен

Дуэт украинского защитника Ильи Забарного и испанского центрбэка Дина Хейсена поражает своей статистикой и влиянием на игру команды.

С того момента, когда эти два защитника впервые сыграли вместе 11 матчей назад команда до сих пор не проиграла ни в одном матче чемпионата. При этом, «вишни» пропустили меньше всего голов за этот отрезок.

На данный момент «Борнмут» идет на 7-м месте чемпионата Англии по 23 туров, имея в своем активе 40 очков.

Ранее сообщалось о том, что Андони Ираола дал комментарии после матча с «Ноттингем Форест».

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Илья Забарный Дин Хейсен Борнмут Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Данііл Киріяка Источник: The Athletic
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