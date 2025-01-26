Фантастическая статистика. Забарный и Хейсен поражают своей игрой

Дуэт украинского защитника Ильи Забарного и испанского центрбэка Дина Хейсена поражает своей статистикой и влиянием на игру команды.

С того момента, когда эти два защитника впервые сыграли вместе 11 матчей назад команда до сих пор не проиграла ни в одном матче чемпионата. При этом, «вишни» пропустили меньше всего голов за этот отрезок.

На данный момент «Борнмут» идет на 7-м месте чемпионата Англии по 23 туров, имея в своем активе 40 очков.

Ранее сообщалось о том, что Андони Ираола дал комментарии после матча с «Ноттингем Форест».