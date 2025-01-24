Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Жузеп осознает, что трансфер Хулиана Альвареса в «Атлетико» был ошибочным
Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола сожалеет об исходящем трансфере, который был осуществлен летом 2024 года.
По информации Fichajes, Гвардиола сейчас в восторге наблюдает за игрой аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, которого горожане продали летом 2024 года в «Атлетико». Жузеп сейчас признает, что Альварес имел большое влияние на игру «горожан» и что его трансфер был большой ошибкой, от которой клуб не оправился до сих пор.
В этом сезоне Альварес провел на клубном уровне 31 матч, забил 16 голов и сделал два ассиста. Ранее Альварес завершил серию побед «Байера», которая длилась 11 матчей подряд.
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