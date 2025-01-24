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Испания
24 января 2025, 01:46 |
55
0

Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего

Жузеп осознает, что трансфер Хулиана Альвареса в «Атлетико» был ошибочным

24 января 2025, 01:46 |
55
0
Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола сожалеет об исходящем трансфере, который был осуществлен летом 2024 года.

По информации Fichajes, Гвардиола сейчас в восторге наблюдает за игрой аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, которого горожане продали летом 2024 года в «Атлетико». Жузеп сейчас признает, что Альварес имел большое влияние на игру «горожан» и что его трансфер был большой ошибкой, от которой клуб не оправился до сих пор.

В этом сезоне Альварес провел на клубном уровне 31 матч, забил 16 голов и сделал два ассиста. Ранее Альварес завершил серию побед «Байера», которая длилась 11 матчей подряд.

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Хулиан Альварес Жузеп Гвардиола
Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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