Известно, о трансфере какого футболиста Гвардиола жалеет больше всего

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола сожалеет об исходящем трансфере, который был осуществлен летом 2024 года.

По информации Fichajes, Гвардиола сейчас в восторге наблюдает за игрой аргентинского нападающего Хулиана Альвареса, которого горожане продали летом 2024 года в «Атлетико». Жузеп сейчас признает, что Альварес имел большое влияние на игру «горожан» и что его трансфер был большой ошибкой, от которой клуб не оправился до сих пор.

В этом сезоне Альварес провел на клубном уровне 31 матч, забил 16 голов и сделал два ассиста. Ранее Альварес завершил серию побед «Байера», которая длилась 11 матчей подряд.