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  4. Альварес завершил серию побед Байера, которая длилась 11 матчей подряд
Лига чемпионов
22 января 2025, 18:02 |
324
0

Альварес завершил серию побед Байера, которая длилась 11 матчей подряд

В матче против немецкой команды Хулиан оформил дубль

22 января 2025, 18:02 |
324
0
Альварес завершил серию побед Байера, которая длилась 11 матчей подряд
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Атлетико Мадрид» и «Байер». Поединок завершился победой «матрасников» со счетом 2:1. Хулиан Альварес отметился дублем, Пьеро Инкапье забил один гол.

Благодаря забитому дублю в ворота немецкой комады аргентинский нападающий завершил серию «Байера» из 11 побед подряд во всех турнирах. Второй гол Хулиан забил на 90-й минуте встречи.

Альварес за 7 матчей в текущей кампании Лиги чемпионов забил 6 мячей. «Атлетико» с помощью аргентинца находится на третьем месте в турнирной таблице еврокубка (5 побед, 0 ничьих, 2 поражения).

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Хулиан Альварес Атлетико Мадрид Байер Атлетико - Байер Лига чемпионов статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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