Альварес завершил серию побед Байера, которая длилась 11 матчей подряд

21 января в рамках 7-го тура Лиги чемпионов на «Энфилде» состоялась встреча между командами «Атлетико Мадрид» и «Байер». Поединок завершился победой «матрасников» со счетом 2:1. Хулиан Альварес отметился дублем, Пьеро Инкапье забил один гол.

Благодаря забитому дублю в ворота немецкой комады аргентинский нападающий завершил серию «Байера» из 11 побед подряд во всех турнирах. Второй гол Хулиан забил на 90-й минуте встречи.

Альварес за 7 матчей в текущей кампании Лиги чемпионов забил 6 мячей. «Атлетико» с помощью аргентинца находится на третьем месте в турнирной таблице еврокубка (5 побед, 0 ничьих, 2 поражения).

🇦🇷🕷️ Julian Alvarez (24) just ended Bayer Leverkusen's 11 game winning streak! 😅



