21.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лига чемпионов22 января 2025, 03:35 | Обновлено 22 января 2025, 04:01
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Атлетико Мадрид – Байер – 2:1. Дубль Альвареса. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов
22 января 2025, 03:35 | Обновлено 22 января 2025, 04:01
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Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
Испанская команда «Атлетико» Мадрид на своем поле обыграла немецкий «Байер» со счетом 2:1.
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Хозяева поля пропустил гол перерывом, а победу испанскому клубу принес дубль Хулиана Альвареса, причем решающий гол он забил на 90-й минуте.
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Атлетико Мадрид (Испания) – Байер (Германия) – 2:1
Голы: Альварес, 52, 90 – Инкапье, 45+1
Видео голов и обзор матча
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
76’
Пьеро Инкапье (Байер) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пьеро Инкапье (Байер).
25’
Пабло Барриос (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
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