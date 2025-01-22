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Лига Чемпионов
Атлетико Мадрид
21.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Байер
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Лига чемпионов
22 января 2025, 03:35 | Обновлено 22 января 2025, 04:01
23
0

Атлетико Мадрид – Байер – 2:1. Дубль Альвареса. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Лиги чемпионов

22 января 2025, 03:35 | Обновлено 22 января 2025, 04:01
23
0
Атлетико Мадрид – Байер – 2:1. Дубль Альвареса. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.

Испанская команда «Атлетико» Мадрид на своем поле обыграла немецкий «Байер» со счетом 2:1.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Хозяева поля пропустил гол перерывом, а победу испанскому клубу принес дубль Хулиана Альвареса, причем решающий гол он забил на 90-й минуте.

Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января

Атлетико Мадрид (Испания) – Байер (Германия) – 2:1

Голы: Альварес, 52, 90 – Инкапье, 45+1

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
76’
Пьеро Инкапье (Байер) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Альварес (Атлетико Мадрид).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Пьеро Инкапье (Байер).
25’
Пабло Барриос (Атлетико Мадрид) получает красную карточку.
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Байер Атлетико Мадрид видео голов и обзор Лига чемпионов Пьеро Инкапье Хулиан Альварес
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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