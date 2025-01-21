Атлетико Мадрид

21 января на «Метрополитано» пройдет матч 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» встретится с «Байером». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Атлетико

Команда в прошлом сезоне не без труда смогла замкнуть топ-4 в Примере. Она пропустила выше сенсационную Жирону, да и Атлетик долго создавал проблемы, но переключился весной на кубок. В итоге летом было проведено масштабную перестройку состава. И без осечек осенью не обошлось. Среди прочего, были неудачи и в Лиге чемпионов, когда после 2:1 с провалившимся РБ Лейпциг проиграли и Бенфике 0:4, и Лиллю 1:3. Но потом получилось выдать и там серию побед, набрав максимум с ПСЖ, пражской Спартой и Слованом из Братиславы. Заодно получилось у Гризманна и компании закрепиться и среди лидеров Примеры. И сейчас, пожалуй, борьба за лидерство в Ла Лиге будет для Диего Симеоне в приоритете - в еврокубке они себе де-факто гарантировали выход в плей-офф, и там можно разве что пытаться занять место повыше для более удачного жребия.

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Байер

Клуб выдал лучший сезон в истории в 2023/2024. Он так ни разу и не проиграл на внутренней арене, таким образом, блестяще выиграв первую для себя серебряную салатницу, а потом - присовокупив и кубок Германии. Сейчас идет конкуренция с ожившей и прибавившей Баварией. Ту выбили в кубке, причем победили 1:0 в Мюнхене. Но все-таки в Бундеслиге рекордмейстеры набрали немного больше очков, и подопечные Хаби Алонсо сейчас в положении догоняющих. При этом немцы достойно вернулись в Лигу чемпионов. Они стартовали с сухих побед над Фейеноордом и Миланом, потом, набрав только очко с Брестом и разгромно проиграв Ливерпулю, закончили расписание на 2024-й год, выиграв у Ред Булла и даже Интера.

Статистика личных встреч

Клубы, начиная с 2010-го года, сыграли уже 10 раз между собой. И наблюдается равенство: по 3 победы каждой из сторон.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше верят в испанцев, что играют дома. Но турнирных задач особенно нет, и можно сыграть в свое удовольствие. Ставим на обе забьют (коэффициент - 1,79).