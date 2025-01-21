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Атлетико Мадрид
21.01.2025 22:00 - : -
Байер
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Лига чемпионов
21 января 2025, 11:06 | Обновлено 21 января 2025, 11:07
10
0

Атлетико – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 21 января в 22:00 по Киеву

21 января 2025, 11:06 | Обновлено 21 января 2025, 11:07
10
0
Атлетико – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 21 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Атлетико» Мадрид и «Байер».

Матч пройдет на стадионе «Метрополитано», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Атлетико – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Атлетико – Байер
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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