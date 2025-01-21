Во вторник, 21 января, состоится матч 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Атлетико» Мадрид и «Байер».

Матч пройдет на стадионе «Метрополитано», который находится в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Атлетико – Байер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция