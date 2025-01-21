21.01.2025 22:00 – FT 2 : 1
Лига чемпионов21 января 2025, 23:57 | Обновлено 22 января 2025, 00:54
226
1
Дубль Хулиана Альвареса. Атлетико вырвал победу у Байера в Лиге чемпионов
Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов
21 января 2025, 23:57 | Обновлено 22 января 2025, 00:54
226
1
Вечером 21 января состоялся матч 7-го тура Лиги чемпионов.
Испанская команда «Атлетико» Мадрид на своем поле обыграла немецкий «Байер» со счетом 2:1.
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Хозяева поля пропустил гол перерывом, а победу испанскому клубу принес дубль Хулиана Альвареса, причем решающий гол он забил на 90-й минуте.
Лига чемпионов. 7-й тур, 21 января
Атлетико Мадрид (Испания) – Байер (Германия) – 2:1
Голы: Альварес, 52, 90 – Инкапье, 45+1
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