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  4. Соболенко пояснила, почему Киз сумела ее переиграть в финале Aus Open
Australian Open
26 января 2025, 03:02 |
166
0

Соболенко пояснила, почему Киз сумела ее переиграть в финале Aus Open

25 января Мэдисон стала чемпионкой австралийского мейджора

26 января 2025, 03:02 |
166
0
Соболенко пояснила, почему Киз сумела ее переиграть в финале Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Первая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, пояснила, почему Мэдисон Киз сумела переиграть ее в финале Открытого чемпионата Австралии 2025:

«Я знаю, как играть против нее, но в этом матче у меня не получилось. Она просто невероятно играла... Глубина ударов была просто сумасшедшей. Я старалась изо всех сил. Очевидно, получилось не очень».

Соболенко прервала винстрик из 20 матчей на кортах Мельбурна. В 2023 и 2024 годах она становилась чемпионкой в Австралии.

Киз впервые в карьере выиграла трофей на турнире Grand Slam. Ранее Sport.ua опубликовал список самых интересных рекордов и достижений, которые покорились Мэдисон на АО-2025.

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Арина Соболенко Мэдисон Киз Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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