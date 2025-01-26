Соболенко пояснила, почему Киз сумела ее переиграть в финале Aus Open
25 января Мэдисон стала чемпионкой австралийского мейджора
Первая ракетка мира Арина Соболенко, которая выступает в «нейтральном» статусе, пояснила, почему Мэдисон Киз сумела переиграть ее в финале Открытого чемпионата Австралии 2025:
«Я знаю, как играть против нее, но в этом матче у меня не получилось. Она просто невероятно играла... Глубина ударов была просто сумасшедшей. Я старалась изо всех сил. Очевидно, получилось не очень».
Соболенко прервала винстрик из 20 матчей на кортах Мельбурна. В 2023 и 2024 годах она становилась чемпионкой в Австралии.
Киз впервые в карьере выиграла трофей на турнире Grand Slam. Ранее Sport.ua опубликовал список самых интересных рекордов и достижений, которые покорились Мэдисон на АО-2025.
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