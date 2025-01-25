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Australian Open
25 января 2025, 23:12 |
262
0

Рекорды и достижения, которые покорились сенсационной чемпионке AО-2025

25 января Мэдисон Киз переиграла Арину Соболенко в финале австралийского мейджора

25 января 2025, 23:12 |
262
0
Рекорды и достижения, которые покорились сенсационной чемпионке AО-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

25 января американская теннисистка Мэдисон Киз (WTA 14) одолела Арину Соболенко (WTA 1) в финале Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился со счетом 6:3, 2:6, 7:5 за 2 часа и 4 минуты. Киз впервые в карьере выиграла трофей на уровне Grand Slam.

Мэдисон продлила винстрик до 12 матчей. До старта мейджора она стала победительницей пятисотника в Аделаиде. С понедельника она вернется в топ-10 рейтинга WTA.

Sport.ua собрал самые интересные рекорды и достижения, которые покорились Киз на АО-2025!

  • 1. Киз – первая победительница Grand Slam с 2009 года, которой удалось выиграть у первой и второй ракеток мира на пути к трофею.

В полуфинале Мэдисон в трех партиях одолела Игу Свентек (WTA 2), а в финале – Арину Соболенко (WTA 1).

Что касается Australian Open, то такое в последний раз удавалось Серене Уильямс в 2005 году.

  • 2. Киз – первая теннисистка с 2021 года (после Наоми Осаки), которая на пути к трофею ушла с матчбола.

В полуфинале с Игой Свентек Мэдисон спасла матч-поинт на приеме в 12-м гейме третьего сета, перевела игру на супертай-брейк и выиграла его со счетом 10:8.

Если учитывать все мейджоры, то по пути к трофею Ролан Гаррос 2024 матчбол спасала Свентек.

  • 3. Киз стала первой чемпионкой Gran Slam в Открытой Эре, которая на второй неделе мейджора играла только трех-сетовые матчи.

В трех партиях во второй неделе АО-2025 Киз переиграла Рыбакину, Свитолину, Свентек и Соболенко.

  • 4. Киз – четвертая теннисистка, которая на пути к титул слэма прошла четырех соперниц из топ-10 посева.

Мэдисон прошла Коллинс [10], Рыбакин [6], Свентек [2] и Соболенко [1].

Ранее это удавалось Ивонн Гулагонг-Коули (Уимблдон-1980), Мэри Пирс (Australian Open 1995) и Ли На (Ролан Гаррос 2011).

  • 5. Киз выиграла трофей Grand Slan с 46-й попытки – больше потребовалось только двум теннисисткам и одному теннисисту.

Речь про Флавию Пеннетту (49, US Open 2015), Горана Иванишевич (48, Уимблдон-2001) и Марион Бартоли (Уимблдон-2013)

  • 6. Киз в возрасте 29 лет и 342 дней стала самой старшей теннисисткой с момента первой публикации рейтинга WTA (1975 год), которой удалось обыграть первую и вторую ракеток мира в полуфинале и финале одного турнира Grand Slam.

Предыдущий «рекорд» принадлежал Винус Уильямс – 25 лет и 15 дней (Уимблдон-2005).

  • 7. Киз выиграла Aus Open с 11-й попытки (столько же и у Каролин Возняцки)

Видеообзор матча Арина Соболенко – Мэдиcон Киз

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Мэдисон Киз рекорд Australian Open 2025 Арина Соболенко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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