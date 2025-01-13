Умер бывший полузащитник Динамо, который успел поиграть и за Шахтер

Умер украинский экс-футболист и тренер Михаил Стельмах. Ему было 58 лет. Эту информацию сообщил известный украинский портал UA-Футбол.

Уроженец Львовщины Михаил Стельмах начинал свой путь в футбол во Львовском спортинтернате, после которого играл во Второй лиге за ирпенское «Динамо». Оттуда попал в киевское «Динамо» из столицы Украины, где в течение двух сезонов, 1988 и 1989 годов, преимущественно играл за дубль. Пробиться в основу гранда нашего футбола, которым руководил Валерий Лобановский, тогда было трудно. Однако 12 матчей Стельмах за главную команду все же успел отыграть, приобретя неоценимый опыт.

Затем в его карьере были выступления в семи клубах Украины – дрогобычской «Галичине», донецком «Шахтере», львовских «Карпатах», николаевском «Эвисе», киевских «ЦСКА-Борисфене» и ЦСКА, полтавской «Ворскле». Имел он опыт выступлений и за рубежом, когда после отъезда из «Шахтера» непродолжительное время провел в Сербии, где защищал цвета команды «Спартак» из города Суботица.

Причины смерти Стельмаха пока неизвестны.

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