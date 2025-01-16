Победа в дерби Лондона. Известна оценка Зинченко за матч с Тоттенхэмом

В среду, 15 января, состоялся матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Матч проходил на Эмирейтс в Лондоне.

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Хозяева поля победили со счетом 2:1.

Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле на 87-й минуте, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 из 10 возможных. WhoScored же дал защитнику 6.0 из все тех же 10. Лучшим игроком матча SofaScore признал Эдегора с оценкой 8.0, а WhoScored выделил Троссарда с 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом».