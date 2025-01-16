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  4. Победа в дерби Лондона. Известна оценка Зинченко за матч с Тоттенхэмом
Англия
16 января 2025, 00:38 |
190
0

Победа в дерби Лондона. Известна оценка Зинченко за матч с Тоттенхэмом

Александр Зинченко появился на поле на 87-й минуте встречи

16 января 2025, 00:38 |
190
0
Победа в дерби Лондона. Известна оценка Зинченко за матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В среду, 15 января, состоялся матч 21-го тура Английской премьер-лиги между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

Матч проходил на Эмирейтс в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили со счетом 2:1.

Защитник «канониров» Александр Зинченко вышел на поле на 87-й минуте, результативными действиями не отметился. Статистический портал SofaScore оценил игру украинца в 6.5 из 10 возможных. WhoScored же дал защитнику 6.0 из все тех же 10. Лучшим игроком матча SofaScore признал Эдегора с оценкой 8.0, а WhoScored выделил Троссарда с 7.8.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом».

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Тоттенхэм Арсенал - Тоттенхэм Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored SofaScore Леандро Троссард Мартин Эдегор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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