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Australian Open
15 января 2025, 20:06 |
705
0

Элина Свитолина – Кэролайн Доулхайд. Прогноз и анонс на матч Aus Open 2025

Поединок состоится 16 января, ориентировочное время начала игры – 07:00 по Киеву

15 января 2025, 20:06 |
705
0
Элина Свитолина – Кэролайн Доулхайд. Прогноз и анонс на матч Aus Open 2025
Коллаж Sport.ua

16 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83). Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Элина Свитолина

Титулованная украинка стартовала на АО-2025 с уверенной победы над Сораной Кырстей. Это был хорошо проведенный первый матч с сентября 2024 года для Элины.

Сорана сказала, что контролировала ход второго сета до 9-го гейма, когда отдала свою подачу после 20 розыгрышей. Но максимум что – Сорана контролировала только свою подачу, потому что Элина не позволила румынке добраться хотя бы до одного брейк-поинта.

Как я говорил раньше – не жду от Элины выхода в финальные стадии. Но первые два раунда она может пройти спокойно, да и, думаю, должна. В первую очередь для того, чтобы хорошо втянуться в сезон. А уже в Линце бороться за трофей. После Доулхайд Элину может ждать встреча с Жасмин Паолини, где итальянка будет фавориткой на бумаге.

Но вначале нужно протий Доулхайд. И по игре с Кырстей – вряд ли у Элины будут проблемы. Опыт, вариативность, качество, подача – все это у украинки лучше, чем у представительницы США.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Кэролайн Доулхайд

Американка на старте мейджора прошла Сару Бейлек, которая попала в основу через квалификацию. Чешка считалась фавориткой, но Кэролайн закрыла соперницу в двух сетах.

Кэролайн победила довольно заслуженно, исполнив 24 виннерса и 23 анфорса. У Сары 23 и 18 соответственно. По статистике матч был очень близким, да и по счету – в первой партии девушки провели тай-брейк. Во второй последовали 6:2 в пользу Кэролайн.

Кэролайн уже 26 и за свою карьеру она ничего выдающегося не продемонстрировала. 0 трофеев на уровне WTA, 0 побед над топ-10 и лучший результат на Grand Slam – второй раунд. Она также выиграла по одному матчу на АО-2024, Ролан Гаррос 2018 и US Open 2024.

Сложно выделить сильные качества Кэролайн. То, что смог увидеть по хайлайтам игры с Бейлек – американка хорошо бегает. Но все ж очень часто позволяла Саре делать дропшоты, на которые она просто не успевала. Да и Кэролайн не обостряла, игра была похожа на перекидывания мяча, но все же – качественного перекидывания.

Свитолина мощнее и увереннее, да и опытнее. Не вижу предпосылок, что Кэролайн победит.

Getty Images/Global Images Ukraine. Кэролайн Доулхайд

Прогноз на матч Элина Свитолина – Кэролайн Доулхайд

Свитолина идет фавориткой за цифры 1.27. Вряд ли у украинки будут проблемы с тем, чтобы переиграть более слабую оппонентку в двух сетах –

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
16.01.2025 -
07:00
Кэролайн Доулхайд
Победа Свитолиной 2:0 1.74 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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