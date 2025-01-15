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Australian Open
15 января 2025, 17:13 |
333
0

Элина Свитолина – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го раунда Australian Open 2025

15 января 2025, 17:13 |
333
0
Элина Свитолина – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Колаж Sport.ua

16 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83). Поединок начнется 4-м запуском на корте №7 после игры Муте – Крюгер. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м круге сыграет либо против Ренаты Сарасуа (Мексика, WTA 70), либо против Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).

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Элина Свитолина Кэролайн Доулхайд смотреть онлайн Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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