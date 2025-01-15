Элина Свитолина – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Во 2-м раунде украинка сыграет против Кэролайн Доулхайд (США, WTA 83). Поединок начнется 4-м запуском на корте №7 после игры Муте – Крюгер. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 3-м круге сыграет либо против Ренаты Сарасуа (Мексика, WTA 70), либо против Жасмин Паолини (Италия, WTA 4).

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