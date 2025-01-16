ФОТО. Звездный легионер УПЛ женился. Его жена – беременна

Бразильский полузащитник «Вереса» Яго Сикейра женился. Избранницей футболиста стала девушка по имени Джаяна.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, где показала самые красивые эпизоды события.

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Джаяна Сикейра беременна. Пара ожидает рождения ребенка.

«Сегодня в семье «Вереса» настоящий праздник – наш полузащитник Яго Сикейра сделал один из важнейших шагов в своей жизни – женился! Желаем молодоженам безграничного счастья, любви, гармонии и долгих лет вместе!» – поздравила футболиста пресс-служба ровенского клуба.

Свадьба состоялась 12 января.