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16 января 2025, 01:28 |
81
0

ФОТО. Звездный легионер УПЛ женился. Его жена – беременна

Наши поздравления Яго Сикейре

16 января 2025, 01:28 |
81
0
ФОТО. Звездный легионер УПЛ женился. Его жена – беременна
Instagram. Яго Сикейра

Бразильский полузащитник «Вереса» Яго Сикейра женился. Избранницей футболиста стала девушка по имени Джаяна.

Пара опубликовала совместный пост в Instagram, где показала самые красивые эпизоды события.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Джаяна Сикейра беременна. Пара ожидает рождения ребенка.

«Сегодня в семье «Вереса» настоящий праздник – наш полузащитник Яго Сикейра сделал один из важнейших шагов в своей жизни – женился! Желаем молодоженам безграничного счастья, любви, гармонии и долгих лет вместе!» – поздравила футболиста пресс-служба ровенского клуба.

Свадьба состоялась 12 января.

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фото lifestyle Яго Сикейра Аугусто Верес Ровно Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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