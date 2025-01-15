Паула БАДОСА: «Марте Костюк не хватает стабильности на протяжении карьеры»

12-я ракетка мира из Испании Паула Бадоса высказалась об украинской теннисистке Марте Костюк, с которой ей предстоит сыграть в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025:

«Это будет непростой матч. Мы уже играли здесь раньше, ей нравится играть в таких условиях, она любит большие матчи. Ожидаю, что она покажет свою лучшую игру. Она очень талантливая. Поэтому я ожидаю, что на корте будет битва.

Её результаты могут быть обманчивыми, потому что она способна показывать отличную игру именно в больших матчах. Ей комфортно выступать в таких встречах, где на неё меньше давления, и это позволяет ей раскрыться и демонстрировать свой лучший теннис. У нее очень качественные удары, и я всегда считала её перспективным игроком. Она уже входит в топ-20, но, на мой взгляд, всегда имела потенциал достичь топ-10. Однако ей не хватает стабильности на протяжении всей карьеры. Тем не менее, в одном конкретном матче она может быть очень опасной соперницей.

Я всегда просматриваю всю сетку турнира, но больше из любопытства, а не для себя. Конечно, я знаю, кто может быть моими следующими соперницами. Однако для меня важно сосредотачиваться на каждом матче по очереди. Например, сейчас я полностью нацелена на следующую встречу, потому что считаю Марту опасной соперницей. Я хорошо играю и чувствую себя уверенно, но никогда не хочу недооценивать ни одного оппонента или важность конкретного матча.

Когда ставишь перед собой слишком высокие ожидания, это неизбежно приводит к дополнительному давлению, и справляться с этим умеют далеко не все. Как я уже говорила, с этим способны справляться только игроки уровня Большой тройки. Мы часто сравниваем себя с такими теннисистами, но достичь их уровня практически невозможно. Поэтому неожиданные результаты меня не удивляют».