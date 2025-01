12-я ракетка мира. Стала известна соперница Костюк в 3-м раунде Aus Open

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 18) узнала соперницу в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

В 1/16 финала украинка сыграет против 12-й ракетки мира Паулы Бадосы (Испания), которая разгромила Талию Гибсон (Австралия, WTA 150).

Australian Open 2025. 1/32 финала

Паула Бадоса (Испания) [11] – Талия Гибсон (Австралия) [WC] – 6:1, 6:0

Паула в третий раз в карьере вышла в 3-й раунд Australian Open. Ее лучшим результатом является 4-й круг в 2022 году.

Ранее Костюк и Бадоса провели 4 очных противостояния, счет 3:1 в пользу испанки. Паула дважды выигрывала у Марты на кортах Мельбурна (2019 – 3-й раунд квалификации, 2022 – 1/16 финала), а также один раз в 3-м раунде турнира WTA 1000 в Риме в 2023 года.

Единственная победа Мартой была добыта во 2-м круге Уимблдона-2023. Тогда Бадоса снялась после проигранного сета и первого гейма во второй партии.

Бадоса, помимо Гибсон, на АО-2025 выиграла у Ван Синьюй, а Костюк на кортах Мельбурна прошла Нао Хибино и Юле Нимайер.

