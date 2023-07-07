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Уимблдон
07 июля 2023, 13:46 | Обновлено 07 июля 2023, 13:49
251
0

Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона

Испанская теннисистка не смогла доиграть матч против украинки

07 июля 2023, 13:46 | Обновлено 07 июля 2023, 13:49
251
0
Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) прошла в третий раунд основы Уимблдонского турнира.

Во втором круге украинка переиграла Паулу Бадосу из Испании (№35 WTA), которая снялась во втором сете.

Уимблдон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:2, 1:0 - отказ

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Марта Костюк смотреть онлайн Паула Бадоса Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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