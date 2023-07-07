Уимблдон07 июля 2023, 13:46 | Обновлено 07 июля 2023, 13:49
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Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона
Испанская теннисистка не смогла доиграть матч против украинки
07 июля 2023, 13:46 | Обновлено 07 июля 2023, 13:49
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Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) прошла в третий раунд основы Уимблдонского турнира.
Во втором круге украинка переиграла Паулу Бадосу из Испании (№35 WTA), которая снялась во втором сете.
Уимблдон. Второй круг
Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:2, 1:0 - отказ
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