Бадоса снялась, Костюк впервые прошла в третий раунд Уимблдона

Украинская теннисистка Марта Костюк (№36 WTA) прошла в третий раунд основы Уимблдонского турнира.

Во втором круге украинка переиграла Паулу Бадосу из Испании (№35 WTA), которая снялась во втором сете.

Уимблдон. Второй круг

Марта Костюк (Украина) – Паула Бадоса (Испания) – 6:2, 1:0 - отказ