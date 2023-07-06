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  4. Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Уимблдон
06 июля 2023, 14:31 | Обновлено 06 июля 2023, 14:55
6010
36

Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне

Элина провалила второй сет, но уверенно провела две остальные партии

06 июля 2023, 14:31 | Обновлено 06 июля 2023, 14:55
6010
36
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка переиграла Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA).

Уимблдон. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 1:6, 6:1

После второго сета Элина взяла медицинский тайм-аут, ей закапывали глаза.

Свитолина в третий раз вышла в третий раунд травяного мейджора. Ранее на этой стадии она еще не проигрывала.

Это был шестой матч теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Софии Кенин из США (№128 WTA).

Также в четверг свои матчи выиграли Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Элина Свитолина Элизе Мертенс Уимблдон-2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 36
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maverik
Українські дівчата-інший світ 3-0 .Красуні наші !!!
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+14
Показать Скрыть 1 ответ
Vlad Ltava
Неймовірно ! Синхронно Еліна , Леся і Ангеліна вийшли в наступне коло . Еліні особливий респект - РГ  чотири круги пройшла , а тут треба 6 пройти . Все буде Україна !
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+13
Elis
Вітаю усіх трьох нашим красунь з перемогами! Так тримати! 👏
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+10
sv_2000
Офигеть. И Леся тоже выиграла.... Какой замечательный Уим пока.... Тьфу 33 раза
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+10
Sergiy20
Дуже цікаво, наші дівчата одночасно перемогли! Всім вітання, особливо нашим красуням!
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+9
Volodymyr Kolos
Ох і Еліна😁 Заставила трохи засумніватися в другому сеті, але це виявилося оманливим. Розумниця🇺🇦 Дуже перспективний Вімблдон від наших, правда товариство?
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+9
Elis
Еліна умудрилась виграти трисетовик за 1 год 22 хв)) 
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
Alehandro
Три трансляції одночасно)) Всі молодчинки. Леся була найкраща
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+8
Показать Скрыть 2 ответа
Трегубов Дмитрий
Екстаз - всі одночасно!!!
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Stanislav Matusevych
Трохи дивним вийшов матч, але молодець Еліна. Якщо декількома роками раніше її девізом було робити у кожному розіграші на один удар більше за суперницю, то сьогодні завданням було виграти на один сет більше за суперницю. Класичний жіночій теніс із гойдалками в різні боки в кожному сеті, а перемога за українкою. Перед матчем був впевнений у зворотньому, добре, що помилився. Далі стара знайома Кенін, яка, так само, як Еліна, намагається повернутися у топ. Подивимося, хто зараз більше готовий.
А взагалі, хороший день у нас на Вімблдоні. Три перемоги з трьох в інтервалі п'яти хвилин.
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+7
Elis
Там ще Соболєва виграла в 178-ї Паке на 40-тисячнику. 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
sv_2000
Ай, молодчина! Блин, опять не смог посмотреть, как и Марту накануне.... Может, мне на фарт завязывать с прсмотрами?)))
Но Элина после отпуска внушает оптимизм
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+6
sv_2000
Что там у нас по перспективам?
Свитолина - Кенин - шансы оцениваю, как 60:40. Элина прекрасной форме, Кенин сейчас загадка.
Костюк - Бадоса. 40:60. Такие низковатые шансы Марте даю из-за её эмоций. Если справится с ними, то вынесет прямолинейную Бадосу. Но Мартыны эмоции вещь непредсказуемая, посмотрим... Может, долгожданная победа над топом позволит что-то нужное переключить в её голове. 
Калинина - Андрееску - А ХЗ... Андрееску и в звёздные свои времена не очень на траве зажигала, сейчас вообще непонятно что с ней. Правда и для Калининой Уим не очень родной. Ставлю 55:45 на Калинину.
Леся - Богдан - 49:51. Дай бог Лесе здоровья, если не поведёт, то и дальше может идти. Но шансы мне видятся чуть выше у соперницы
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+5
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ptolemeus
Усі троє синхронно, майже в один час, завершили матчі перемогами. Хто таке прогнозував? Двоє наших в третьому раунді, двоє в другому.
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+5
8number
Не бачив гру, але щиро вітаю 🎉😘
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+5
sv_2000
Немного статистики.
На данный момент в деле осталось, если я правильно посчитал:
4 украинки, 5 рашисток, 3 белорашисток плюс одна россиянка (Касаткина).
Продолжаем болеть дальше
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+3
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axylinam
Молодчинка, хорошая игра, если забыть про второй сет
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+2
Sashamar
Якось так дівчата бадьоренько.
І не згадаеш, коли таке було востаннє і чи було взагалі. Ну чисто тобі "Як козаки в футбол грали", що трапилось на Острові, коли прогнали хмару.
Гра проти Мертенс нагадала Барті проти чешок, Плішкової чи Квітової. Нашвидкуруч обмінювалися сетами, після чого у третьому починали з'ясовувати стосунки. Але сьогодні все було простіше і скоріше. 
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+1
Умник
Во мать дала. Неожидал. Молодчинка
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+1
kadaad
Думал все, когда провалилась во второй партии, но молодец.
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+1
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