Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.

Во втором раунде украинка переиграла Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA).

Уимблдон. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 1:6, 6:1

После второго сета Элина взяла медицинский тайм-аут, ей закапывали глаза.

Свитолина в третий раз вышла в третий раунд травяного мейджора. Ранее на этой стадии она еще не проигрывала.

Это был шестой матч теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Софии Кенин из США (№128 WTA).

Также в четверг свои матчи выиграли Леся Цуренко и Ангелина Калинина.

Third round place secured ✅



Elina Svitolina is victorious over Elise Mertens... how far do you think she will go at #Wimbledon? pic.twitter.com/yqYr7bUSCg