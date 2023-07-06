Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Элина провалила второй сет, но уверенно провела две остальные партии
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№76 WTA) добыла еще одну победу в основе Уимблдонского турнира.
Во втором раунде украинка переиграла Элизе Мертенс из Бельгии (№28 WTA).
Уимблдон. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Элизе Мертенс (Бельгия) – 6:1, 1:6, 6:1
После второго сета Элина взяла медицинский тайм-аут, ей закапывали глаза.
Свитолина в третий раз вышла в третий раунд травяного мейджора. Ранее на этой стадии она еще не проигрывала.
Это был шестой матч теннисисток, украинка выиграла в четвертый раз.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Софии Кенин из США (№128 WTA).
Также в четверг свои матчи выиграли Леся Цуренко и Ангелина Калинина.
Third round place secured ✅— Wimbledon (@Wimbledon) July 6, 2023
Elina Svitolina is victorious over Elise Mertens... how far do you think she will go at #Wimbledon? pic.twitter.com/yqYr7bUSCg
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Задача уже выполнена
А взагалі, хороший день у нас на Вімблдоні. Три перемоги з трьох в інтервалі п'яти хвилин.
Но Элина после отпуска внушает оптимизм
Свитолина - Кенин - шансы оцениваю, как 60:40. Элина прекрасной форме, Кенин сейчас загадка.
Костюк - Бадоса. 40:60. Такие низковатые шансы Марте даю из-за её эмоций. Если справится с ними, то вынесет прямолинейную Бадосу. Но Мартыны эмоции вещь непредсказуемая, посмотрим... Может, долгожданная победа над топом позволит что-то нужное переключить в её голове.
Калинина - Андрееску - А ХЗ... Андрееску и в звёздные свои времена не очень на траве зажигала, сейчас вообще непонятно что с ней. Правда и для Калининой Уим не очень родной. Ставлю 55:45 на Калинину.
Леся - Богдан - 49:51. Дай бог Лесе здоровья, если не поведёт, то и дальше может идти. Но шансы мне видятся чуть выше у соперницы
На данный момент в деле осталось, если я правильно посчитал:
4 украинки, 5 рашисток, 3 белорашисток плюс одна россиянка (Касаткина).
Продолжаем болеть дальше
І не згадаеш, коли таке було востаннє і чи було взагалі. Ну чисто тобі "Як козаки в футбол грали", що трапилось на Острові, коли прогнали хмару.
Гра проти Мертенс нагадала Барті проти чешок, Плішкової чи Квітової. Нашвидкуруч обмінювалися сетами, після чого у третьому починали з'ясовувати стосунки. Але сьогодні все було простіше і скоріше.